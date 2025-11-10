麻豆無肉市集 音樂撫人心

曾文溪運動協會舉辦「風雨過後.希望猶在.無肉市集人潮再相逢」活動，吸引民眾參與。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊/麻豆報導

丹娜絲風災重創台南，曾文地區民間團體齊心振興地方，選在麻豆東璘運動城舉辦「風雨過後，希望猶在・無肉市集人潮再相逢」活動，超過五百人參與，透過音樂與市集活動，重拾生活的希望。

這項活動由市府經發局指導，台南市曾文溪運動協會主辦，並有市議員尤榮智服務處、麻豆農會協辦，現場結合環保低碳飲食，近二十個素食攤位擺攤，吸引民眾參與。

曾文溪運動協會理事長許銘修表示，活動以「無肉市集」為主題，呼應現代永續生活趨勢，倡導植物性飲食、環保設計與綠色消費。期藉由活動，讓民眾重新走出戶外，感受社區的活力與溫度，更藉此重建災後的信心與凝聚力，這次活動強調「以人為本、以地為心」，期盼透過音樂、市集與環保理念的串連，讓台南成為更具永續價值與文化厚度的城市。

活動也有吉他演奏，音樂療癒人心。（記者盧萍珊攝）

現場也有麻豆國小表演《童趣天鵝湖》，全國吉他冠軍吳勝揚帶來〈再出發〉等曲目，及曾文溪運動協會長期推廣的空手道表演，讓參與者在娛樂中學習希望與永續精神。