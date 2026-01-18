麻豆監理站攜手警方稽查白牌小貨車，祭重罰遏止違規營業歪風。（記者李嘉祥攝）

嘉義區監理所麻豆監理站與臺南市警察局交通隊於臺南市官田工業區附近查獲自用小貨車車主僱用駕駛員裝卸貨物進行宅配，收取運費牟利，非法經營汽車貨運業，依規定重罰10萬元罰鍰並吊扣非法營業車輛牌照及汽車駕駛人執照4個月，期遏止白牌貨車違規營業歪風。

麻豆監理站表示，汽車運輸業為特許行業，需經過公路主管機關核准設立並領有汽車運輸業執照才能營運，合法營業貨車的號牌為「綠底白字」，駕駛人必須持有職業駕駛執照；而自用貨車的號牌為白底黑字（小貨車）或白底綠字（大貨車），只能載運自有生產、製造或加工貨物，不能收取運輸費用。

麻豆監理站指出，依據公路法規定，未申請核准經營汽車或電車運輸業者，視違反情節輕重可處10萬元以上至2500萬元以下罰鍰，並勒令歇業，且非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，會吊扣4個月至1年或吊銷，未滿2年不得再請領牌照或考領駕照，呼籲自用貨車車主千萬別以身試法，因小失大。

麻豆監理站強調，白牌貨車沒有受到汽車運輸業相關法規納管，也破壞運輸業市場秩序，容易產生消費糾紛，損及託運者自身權益，呼籲民眾及商家如有運輸需求，應尋求合法貨運業者配合運送，以保護自身權益，並確保貨物運送安全有保障。