麻豆監理站關懷偏鄉深入臺南最高學府瑞峰國小宣導 建立正確交通安全觀念

▲麻豆監理站關懷偏鄉深入臺南最高學府瑞峰國小宣導，透過有趣講解與互動問答建立學童正確交通安全觀念。（記者李嘉祥攝）

臺南市瑞峰國小位於南化水庫上游的集水區－關山村，南179線從旁而過，被稱為臺南「最高學府」；麻豆監理站為提升偏鄉地區學童交通安全觀念，特翻山越嶺深入瑞峰國小辦理交通安全宣導活動，期將正確的用路知識與安全觀念送進深山校園，守護學童行車安全。

麻豆監理站交安宣導團隊不畏路途遙遠與山路崎嶇，主動前往位於南化區的瑞峰國小，透過生動有趣的講解、實際情境模擬及互動問答，向學童宣導行人安全、過馬路注意事項、乘車繫安全帶及正確配戴安全帽等重要交通安全觀念，讓孩子在輕鬆的氛圍中學習安全的用路觀念。

宣導過程中學童反應熱烈，踴躍參與互動。校方表示，偏鄉地區道路條件與通學環境較為特殊，交通安全教育更顯重要，感謝宣導團隊不辭辛勞，將交通安全知識帶進校園。

麻豆監理站強調，交通安全不分城鄉，每位孩子都值得被守護，未來會持續走入更多偏鄉校園，深化交通安全教育，期盼透過宣導能降低交通事故風險，讓每位學童都能平安上學、快樂回家。