麻豆親子購物節總爺藝文中心歡樂登場 親子逛市集遊戲闖關樂翻天

麻豆區長楊政舉、南市經發局商業科長洪麗華及議員陳秋宏等聯合為麻豆親子購物節揭幕，歡迎親子來逛市集及闖關拿大獎。（記者李嘉祥攝）

▲麻豆區長楊政舉、南市經發局商業科長洪麗華及議員陳秋宏等聯合為麻豆親子購物節揭幕，歡迎親子來逛市集及闖關拿大獎。（記者李嘉祥攝）

「2025世界兒童日－麻豆親子購物節」週末假日於臺南市麻豆總爺藝文中心盛大登場，今年以「親子同樂、幸福加倍」為核心精神，串聯市集、DIY體驗、親子闖關、精彩舞台表演與購物滿額贈禮，吸引許多民眾民眾攜家帶眷來享受專屬孩子與家庭的快樂節日。

麻豆區長楊政舉表示，世界兒童日象徵著「尊重兒童、守護權益、陪伴成長」，今年區公所特以「親子」為出發點舉辦麻豆親子購物節，結合總爺藝文中心的文藝環境，打造安全、有趣、充滿陪伴感的假日市集，讓孩子可以在音樂、遊戲、創作與互動中探索世界，並提供在地商圈及商家介紹及行銷好物平台，也讓家長在市集中感受購物的愉快與地方文化魅力。

廣告 廣告

麻豆總爺藝文中心活動現場歡笑聲不斷，幼童追逐的五彩泡泡氣球，大人則逛攤位尋覓在地好物，個個都是大包小包；活動另一亮點是「五王神秘快閃活動」，民眾摸彩試手氣，希望能獲得限量文旦造型五王公仔。

麻豆商圈理事長陳瑞忠指出，麻豆不僅是臺南重要農業區，更擁有深厚人文底蘊，商圈中更不乏有許多在地老店與新創店家，從傳統碗粿、由文旦柚衍生的農產加工品到美味又順口的豬肉脯等，各家產品各具特色，從總爺藝文中心的歷史文化能量，到麻豆老街的傳統市井魅力，再到近年豐富的親子活動與假日市集，商圈在地化與創新化成為民眾假日出遊首選。

麻豆親子購物節活動也結合「臺南購物節」，帶動現場買氣強強滾。南市經濟發展局商業科長洪麗華也到場宣傳「LINE官方帳號登錄系統」，強調此屆「臺南購物節」活動延續至明年3月1日，且追溯自今年7月1日起的發票都可登錄，壓軸獎金高達88萬元，最大獎為價值百萬名車，新導入的「LINE官方帳號登錄系統」無需下載APP即可完成發票、收據及數位行銷登錄券登錄，綁定與自動對獎功能，打造更友善便利的參加體驗，也希望藉此活動促進商業活絡，帶動南市觀光人流及消費人潮提升。