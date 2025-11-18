麻豆親子購物節 週末總爺登場

麻豆親子購物節將於週六在總爺藝文中心登場。（麻豆區公所提供）

記者黃文記∕麻豆報導

迎接世界兒童日，麻豆區公所與麻豆商圈文化觀光發展協會將於二十二日在總爺藝文中心舉辦麻豆親子購物節，以故事、市集、遊戲與表演，打造兼具文化與趣味的家庭盛典，歡迎民眾攜家帶眷前來參與，迎接專屬孩子與家庭的快樂節日。

麻豆區公所表示，二十日是世界兒童日，象徵著「尊重兒童、守護權益、陪伴成長」，今年特別以「親子」為出發點，結合總爺藝文中心的文藝環境，打造一個安全、有趣、充滿陪伴感的假日市集，讓孩子可以在音樂、遊戲、創作與互動中探索世界，也讓家長在市集中感受購物的愉快與地方文化魅力。

活動將於二十二日上午十時至下午四時舉行，以「親子同樂、幸福加倍」為核心精神，現場規劃「親子闖關遊戲」、「繽紛泡泡秀」、「ＤＩＹ手作區」、「在地美食與農特產市集」、「主題舞台演出」、「大合影」、「摸彩活動」等多重亮點，讓參與家庭從早到下午都能玩得盡興。

為鼓勵民眾走入商圈、支持在地店家，活動推出「消費滿額贈×加碼摸彩券」雙重活動，只要在活動期間於現場市集消費滿指定金額，即可獲得限量精美贈品；滿額再加送摸彩券，有機會把家電好禮帶回家。這次摸彩內容豐富，將於活動尾聲進行公開抽獎，歡迎家庭早點到場，越早集章、越多機會中獎。