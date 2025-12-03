麻豆警偵破神像遭盜案 市府副秘書長照原雕像繪「卯兔星君」贈警分局

台南市政府副秘書長徐健麟今（3）日前往麻豆分局加油打氣，並致贈花4天時間親手繪製的「卯兔星君」水墨畫與加菜金，代表市府感謝警方迅速破案的努力。 圖：麻豆警分局提供

[Newtalk新聞] 台南市警察局麻豆分局近日成功偵破下營九龍太子宮「卯兔星君」神像失竊案。警方透過監視器比對、研判嫌犯動線並展開跨縣市追緝，最終在高雄與台中拘捕三名竊嫌，全案僅10餘日即順利告破，並成功尋回失竊神像金身。台南市政府副秘書長徐健麟今（3）日前往麻豆分局加油打氣，並致贈花4天時間親手繪製的「卯兔星君」水墨畫與加菜金，代表市府感謝警方迅速破案的努力。

徐健麟表示，神像遭竊不僅是宗教文物失落，更牽動地方信仰與民心。他感謝麻豆分局連日不眠不休投入偵查，使神像平安歸位，重新接受信眾香火供奉，也讓地方民眾安心。

廣告 廣告

徐健麟說，此次贈予警方的「卯兔星君」畫像，是以4天時間完成創作。師承水墨大師王海峰的他，此次特別參考被盜原作，即由文化部授予「人間國寶」頭銜的木雕大師陳啟村於1999年雕製的神像原貌，以水墨技法細膩呈現神韻。

徐健麟並在畫上題詩一首，為麻豆警方破案過程留下珍貴紀念：「卯兔星君遭賊搬，麻豆神捕旬破案；廟宇香火安民心，警光慧日破諸闇。」

市長黃偉哲表示，警方迅速破案，不僅展現台南警察的專業實力與高度使命感，也彰顯市府與警方共同守護治安與文化資產的堅定決心。他強調，此案偵破意義重大，不只是追回文物，更是守護地方信仰、文化脈絡與市民安心感的重要行動。

此次遭竊的「卯兔星君」為陳啟村大師親手雕作，全台僅此一尊，供奉九龍太子宮已經27年，具有極高藝術與文化價值。陳啟村老師今日也親臨贈畫儀式，感謝南市府與警方的盡心投入，讓神像能再次回到廟宇、護佑鄉里。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

盜長榮空姐照卻自稱華航地勤！律師分享社群詐騙粗糙手法 釣出本人回應

高中生答案「台灣」寫成「中華民國」被扣分引熱議！網批：這樣寫純找碴

台南市政府副秘書長徐健麟以4天時間完成創作此次贈予警方的「卯兔星君」畫像。 圖：麻豆警分局提供