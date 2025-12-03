麻豆警偵破神像遭竊案 南市副秘書長照原雕像繪「卯兔星君」贈警

台南市副秘書長徐健麟照遭竊的原雕像繪製「卯兔星君」贈予麻豆警分局。（麻豆警分局提供）

台南市警察局麻豆分局近日成功偵破下營九龍太子宮「卯兔星君」神像失竊案，警方當時透過監視器比對，研判竊嫌動線並展開跨縣市追緝，最終在高雄與台中拘捕3名竊嫌，全案僅10餘日就順利告破，也成功尋回失竊神像金身，而遭竊的神像「卯兔星君」，是由文化部授予「人間國寶」頭銜的木雕大師陳啟村於1999年所雕製，全台僅此一尊，供奉九龍太子宮已27年，具有極高藝術與文化價值。

為肯定員警鍥而不捨的辦案精神，台南市政府副秘書長徐健麟今（3日）前往麻豆分局加油打氣，並致贈親手繪製的「卯兔星君」水墨畫與加菜金，代表市府感謝警方迅速破案的努力。徐健麟表示，神像遭竊不僅是宗教文物失落，更牽動地方信仰與民心，他感謝麻豆分局連日不眠不休投入偵查，使神像平安歸位，重新接受信眾香火供奉，也讓地方民眾安心。

廣告 廣告

徐健麟贈予警方的「卯兔星君」畫像，是以4天時間完成創作，徐健麟師承水墨大師王海峰，此次特別參考被盜原作神像原貌，以水墨技法細膩呈現神韻，他並在畫上題詩，為麻豆警方破案過程留下珍貴紀念：「卯兔星君遭賊搬，麻豆神捕旬破案；廟宇香火安民心，警光慧日破諸闇。」原神像木雕大師陳啟村也親臨贈畫儀式，感謝市府與警方的盡心投入，讓神像能再次回到廟宇、護佑鄉里。

遭竊神像「卯兔星君」是由文化部授予「人間國寶」頭銜的木雕大師陳啟村（右）雕製。（麻豆警分局提供）

市長黃偉哲則表示，警方迅速破案，不僅展現台南警察的專業實力與高度使命感，也彰顯市府與警方共同守護治安與文化資產的堅定決心，他強調，此案偵破意義重大，不只是追回文物，更是守護地方信仰、文化脈絡與市民安心感的重要行動。

更多鏡週刊報導

不讓新北耶誕城專美於前 「八里聖誕村」點燈越夜越浪漫

明通製藥邁入創立91週年 將建立「普眾取向」健康照護平台

綠營高雄市長初選白熱化 「邱議瑩領先」民調引派系之爭議論