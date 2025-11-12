麻豆警取締非法改裝排氣管、噪音車 舉發25件

〔記者王涵平／台南報導〕鳳凰颱風來襲，台南今停班停課，麻豆警方昨晚執行聯合稽查，路檢取締非法改裝排氣管、製造噪音等違規車輛，總計舉發25件。

麻豆警分局昨晚會同南市環保局、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，在興國路段採雙向路檢攔查方式，執行「監、警、環」聯合稽查，除攔查疑似改裝車輛，監理站人員於現場協助檢視車輛改裝情形，針對違規改裝排氣管、車燈或未領用合法車牌等情形依法舉發；由於颱風即將來襲，路上車流量減少，1個半小時內攔檢汽、機車37輛，當場舉發交通違規25件、通報改裝排氣管噪音車輛1件，其中舉發非法改裝(如變更頭燈、改裝HID、LED燈泡、排氣管等)計24件、無適格駕照1件，不合格率達67.6%。

麻豆警分局強調，改裝噪音車輛擾寧案件為轄區民怨焦點，民眾任意改裝車輛排氣系統或提升引擎聲浪，違者除可依《道路交通管理處罰條例》處罰外，若經環保單位檢測噪音超標，亦將面臨加重處分；警方將採不定時、不定點方式加強取締告發。

