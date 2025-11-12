麻豆警實施聯合稽查嚴查改裝噪音車

在SUV當道的今日車市中，Nissan卻看見了另一股潛在的逆勢潮流，小型四門房車（Compact Sedan）有望再次崛起。根據Nissan近期的市場研究，隨著消費者對於「經濟實惠」的用車需求日益強烈，小型房車的銷售預期將在2026年迎來明顯成長，並於後續數年保持穩定增長。這項趨勢轉變背後，不僅涉及產品整併、車款減少，還包含年輕一代對跨界車（Crossover）的審美疲勞。Nissan認為小型四門房車即將回到市場主流，而Sentra將會帶起這個轉變的趨勢。以往世代對於家庭旅行車、廂型車的排斥，如今正反映在新一代對SUV的抗拒。許多年輕消費者開始選擇更緊湊、更容易停車的傳統三廂房車，作為與父母不同的用車宣言。此外，市調也指出，平均新車售價已突破51,000美元（約台幣158.3萬元），五年內漲幅超過25%，而約有40%的年輕上班族是「月光族」，無力負擔昂貴的休旅車款，促使他們重新關注價格親民的小型車。 面對這波潛在的市場需求，Nissan推出全新2026年式Sentra，期望以實惠價格和豐富配備搶攻市場。新一代Sentra起價僅22,400美元（約台幣69.5萬元），高階SL車型配置如

Carture 車勢文化 ・ 10 小時前