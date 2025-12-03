麻豆警局尋回失竊卯兔星君 市府副秘書長親繪贈畫致意

台南市麻豆分局近日迅速偵破下營九龍太子宮「卯兔星君」神像失竊案，從接獲報案、追查監視器、分析路線到跨縣市逮捕嫌犯，全案僅歷時十餘日即成功查獲三名竊嫌，也順利尋回珍貴神像金身，獲得地方高度肯定。

為感謝警方的積極辦案，台南市政府副秘書長徐健麟今(3)日前往麻豆分局慰勞同仁。他特別帶來親手繪製、以水墨技法描繪的「卯兔星君」畫作，並致贈加菜金，代表市府向辦案團隊致意。

圖說：台南市政府副秘書長徐健麟親自揮毫，以四天時間完成「卯兔星君」水墨畫，細膩重現神像原貌，作為致贈麻豆警方的鼓勵與肯定。(圖片來源/麻豆警分局提供)

徐健麟表示，神像遭竊事件牽動地方信仰，不僅關乎文物保存，更攸關民眾心安。麻豆分局全力追查、快速破案，不僅讓神像重返廟宇，也重建信眾的安全感。他感謝警方日夜蒐證、不放棄任何線索，讓鄉親重新感受到守護的力量。

這幅贈予警方的畫作，是徐健麟耗時四天完成的心意。他特別參考文化部「人間國寶」、木雕大師陳啟村1999年所雕製的卯兔星君原貌，以細膩筆觸呈現神像姿態，並題上一首詩為破案紀錄留念：「卯兔星君遭賊搬，麻豆神捕旬破案；廟宇香火安民心，警光慧日破諸闇。」

圖說：徐健麟（左）將完成的「卯兔星君」畫作贈予麻豆分局，由分局長代表受贈，感謝警方迅速破案、守護地方信仰與文化資產。(圖片來源/麻豆警分局提供)

台南市長黃偉哲市長肯定警方展現專業與行動力，強調本案不只是追回文物，更守住地方文化脈絡與宗教信仰。他表示，市府會持續與警察團隊站在一起，讓市民可以在更安全、更安心的城市生活。

遭竊的卯兔星君為陳啟村大師親手雕刻，供奉九龍太子宮已27年，僅此一尊，具有極高文化與藝術價值。陳啟村老師也親自到場，感謝警方與市府團隊的努力，使神像得以平安返家，繼續庇祐地方。

