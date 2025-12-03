麻豆警方偵破國寶神像竊案 市府副秘書長繪「卯兔星君」贈分局

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

臺南市下營九龍太子宮價值600萬的「卯兔星君」神像，日前遭歹徒闖入竊走，麻豆分局警方經循線追查，日前成功逮捕3名犯嫌並追回國寶，市府秘書長徐健麟肯定警方辦案精神，按神像造型親手繪製水墨畫，並於3日前往警局替警方加油打氣，也代表市府感謝警方迅速破案的努力。

徐健麟（左）手繪卯免星君神像水墨畫，向麻豆警方致意。（圖／警方提供）

徐健麟表示，神像遭竊不僅是宗教文物失落，更牽動地方信仰與民心。他感謝麻豆分局連日不眠不休投入偵查，使神像平安歸位，重新接受信眾香火供奉，也讓地方民眾安心，這次贈予警方的「卯兔星君」畫像，他用四天時間完成創作。曾師承水墨大師王海峰的徐健麟，此次特別參考被盜原作，即由文化部授予「人間國寶」頭銜的木雕大師陳啟村於1999年雕製的神像原貌，以水墨技法細膩呈現神韻。

廣告 廣告

麻豆分局警方迅速偵破國寶神像遭竊案。（圖／警方提供）

徐健麟並在畫上題詩一首，為麻豆警方破案過程留下珍貴紀念：「卯兔星君遭賊搬，麻豆神捕旬破案；廟宇香火安民心，警光慧日破諸闇。」

師承水墨大師王海峰的徐健麟，花4天繪製卯免星君水墨畫。（圖／警方提供）

市長黃偉哲表示，警方迅速破案，展現台南警察的專業實力與高度使命感，也彰顯市府與警方共同守護治安與文化資產的堅定決心。他強調，此案偵破意義重大，不只是追回文物，更是守護地方信仰、文化脈絡與市民安心感的重要行動。

此次遭竊的「卯兔星君」為陳啟村大師親手雕作，全台僅此一尊，供奉九龍太子宮已27年，具有極高藝術與文化價值。陳啟村老師今日亦親臨贈畫儀式，感謝市府與警方的盡心投入，讓神像能再次回到廟宇、護佑鄉里。

徐健麟勉勵麻豆分局全體同仁，期望未來在打擊詐欺、掃蕩毒品、維護社會秩序等各類案件上，也能延續本案「鍥而不捨、使命必達」的精神，全力守護台南治安，讓市民安心、社會安定。

更多FTNN新聞網報導

女高中生「盜黃偉哲照片」喊放颱風假！法官裁定不罰 關鍵原因曝光

別亂玩！網友「冒用市長頭貼宣佈颱風假」市刑大已介入下場曝 發文者急刪文求原諒

不滿被沒收手機！高職生狂刺母20刀奪命 二審仍判19年10月

