麻豆警迅速破獲卯兔星君遭竊案 徐健麟贈畫肯定「使命必達」

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台南市警察局麻豆分局近日成功偵破下營九龍太子宮「卯兔星君」神像失竊案。警方透過監視器比對、研判嫌犯動線並跨縣市追緝，最終在高雄與台中拘捕三名竊嫌，全案在十餘日內迅速告破，並成功尋回失竊金身。

為肯定員警鍥而不捨的辦案精神，台南市政府副秘書長徐健麟今（3）日前往麻豆分局加油打氣，並致贈親手繪製的「卯兔星君」水墨畫與加菜金，代表市府感謝警方迅速破案的努力。

徐健麟表示，神像遭竊不僅是宗教文物失落，更牽動地方信仰與民心。他感謝麻豆分局連日不眠不休投入偵查，使神像迅速平安歸位，重新接受信眾香火供奉，也讓地方民眾安心。

此次贈予警方的「卯兔星君」畫像由徐健麟耗時四日完成。他師承水墨大師王海峰，此次更特別參考原神像造型，即文化部授與「人間國寶」木雕大師陳啟村於1999年創作的版本，以水墨技法細膩呈現神像神韻。

徐健麟也在畫作上題詩：「卯兔星君遭賊搬，麻豆神捕旬破案；廟宇香火安民心，警光慧日破諸闇」，為本案破案紀過留下紀念。

市長黃偉哲表示，警方迅速破案，不僅展現台南警隊的專業能力與使命感，也顯示市府與警方共同守護治安與文化資產的決心。他強調，此案偵破意義重大，不僅是找回文物，更是守護地方信仰、文化脈絡與市民安心感的重要行動。

此次遭竊的「卯兔星君」為陳啟村大師親手雕作，全台僅此一尊，供奉於九龍太子宮已達27年，具有高度藝術與文化價值。陳啟村也親自出席贈畫儀式，感謝市府與警方的盡心投入，讓神像得以回歸廟宇、繼續護佑地方。

徐健麟並勉勵麻豆分局全體同仁，期許未來在打擊詐欺、掃蕩毒品、維護社會秩序等各項治安工作上，也能延續本案「鍥而不捨、使命必達」的精神，全力守護台南治安，讓市民安心、社會安定。

照片來源：台南市府

