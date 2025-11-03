麻豆鱷魚王：照顧者用心 比機構外觀、設施多寡重要

「鱷魚王」邱錫河退休多年，現在隱居住處蒔花種樹，偶與老友相聚。記者周宗禎／攝影

「這裡死了很多人…」清晨五時許，邱錫河接到電話連忙趕到新營醫院北門分院。沒找到父母，醫院電話又打不通，膽子大到可將頭伸進大鱷嘴中表演的他，無助地像走失的幼童，四處詢問爸爸、媽媽在哪裡，當在兩家醫院找到父母時，激動落淚。

邱錫河於一九七六年創辦鱷魚養殖場「麻豆鱷魚王」，後轉型為動物園，提供遊客擁抱、騎坐大鱷，因動保法相關規定於二○一七年停業。

邱錫河回憶，當年父親八十九歲、母親八十八歲，因母親跌倒骨折而須每天復健治療，中度失智的父親又想陪伴母親，他只能將父母送到設有復健科的北門護理之家接受更完善照顧。

廣告 廣告

慌了手腳 一度想到殯儀館找人

「凌晨惡火，第一時間沒找到父母，讓我慌了手腳，甚至一度想到殯儀館找人。」邱錫河說，當年網路通訊沒那麼發達，一切都要靠電話，但好不容易撥通醫院電話，院方也不清楚傷患叫什麼名字，最後只能用土方法，直接到醫院找人。

他記得，先在麻豆新樓醫院找到戴著氧氣罩躺在擔架上的母親，後來又確認父親在成大醫院，「雖然電視台記者正在拍攝，我仍當場激動痛哭；但那是喜極而泣的眼淚」。

邱錫河父母受到嗆傷，接受醫院治療後，轉到醫護設施完善的學甲養護中心，他每天忙完鱷魚園工作一定會前往探視。有次麻豆淹大水，鱷魚園也淹了，他游泳、涉水、繞路也要趕到養護中心和父母聊聊天，看看父母的狀況。不過，父母雖逃過火劫，卻因吸入過多濃煙造成肺部損傷、纖維化，幾年後呼吸愈來愈困難而相繼離世，令他感到遺憾。

探望父母 比按時繳費更加孝順

邱錫河認為，陸續幾場醫療院所火警後，相關法規已愈趨完善嚴格，現在的安養機構硬體設施也進步許多，但重點還是「人」，機構管理階層、照護人員是否用心？是否有完善逃生規畫並確實演練？護理及工作人員遇到意外能否不慌亂地依序疏散老弱及行動不便臥床者？這些都遠比機構外觀、設施多寡來得重要。

「我每天都探望父母，看護與院方人員看在眼裡，能不用心嗎？」邱錫河感嘆，現在很多人把父母送進安養機構，但不能認為按時繳費就是孝順、負責，想想父母孤獨地在安養機構會多麼感傷。尤其人際疏離易使老年人心智加速退化，「人人都會老去，我們要將心比心」。

【看原文連結】

更多udn報導

道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫逾月、選店藏巧思

浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用

開撕粿粿後首現身！范姜彥豐暴瘦11公斤 揭爆料原因