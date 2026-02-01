麻豆59歲男「連人帶車」摔進2米深排水溝 重創不治

台南市麻豆區今（2月1日）爆發一起慘劇，有位59歲的男機車騎士不明原因，連人帶車摔落2公尺深的排水溝，重創昏迷，緊急送醫搶救仍宣告不治。

救援畫面。 （圖／翻攝畫面）

據台南市消防局的救援資訊，事發地點在柚安路上，凌晨2點11分獲報後立刻派遣麻豆分隊人車趕往，抵達時發現 男子整個人塞在50公分深的水中，全身都是淤泥，人被拉上來時已經沒有呼吸心跳。

事發現場。 （圖／翻攝畫面）

救護人員緊急施以骨針施打、強心針、CPR與AED全套創傷處置，送往麻豆新樓醫院搶救後仍然在凌晨4點宣告不治，經查死者姓李、59歲，警方目前正調閱監視器，釐清他摔落的確切原因。

延伸閱讀

影/國3交通災難！「5車連撞」釀1死1命危

影/北市大安區住宅高樓層火警 2人命危送醫不治

驚險！國1晚間統聯客運引擎起火 司機急疏散24名乘客