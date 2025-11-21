《麻辣教師》女星癌症復發傳病危 官方證實「已恢復意識」

日本女星希良梨（Kirari）昔在真人版《麻辣教師GTO》中飾演「水樹奈奈子」一角暴紅。然而近年她再度遭逢重大健康打擊，子宮頸癌復發且病情比第一次更嚴峻。今年7月，她無奈宣布退出演藝圈，專心接受治療，怎料本月18日傳出她「病危」的消息，經紀人更以緊急聲明呼籲外界給予祈福，令大批粉絲極度擔憂。今（21日），她的團隊透過Instagram發布最新狀況，

希良梨以「希良梨團隊」名義向外界說明近況，聲明中寫道：「各位，抱歉讓大家擔心並造成諸多不便，在此深表歉意。現在已順利恢復意識，特此向大家報告。」，短短幾句文字，卻讓所有關心她的粉絲們終於鬆了一大口氣。

消息曝光後，粉絲湧入留言區寫下滿滿祝福：「太好了…真的太好了」、「大家的祈禱都得到回應了」、「希良梨真的是個很堅強的人」、「放心了，請好好休養」，不少人更直言看到聲明後終於安心，「眼淚直接掉下來」。

據悉，希良梨首次罹患子宮頸癌是在2000年，當時她積極接受治療，後來逐步恢復健康。不料2024年9月，她透過社群證實二度罹患子宮頸癌，今年1月宣布癌細胞轉移、病情來到第3期，她在6月完成治療後仍深受副作用折磨，坦言身心皆已達極限。她的病情變化牽動粉絲心緒，從病危到如今傳來好消息恢復意識，許多人盼其能持續好轉康復，希望她能在醫療團隊的照護下平安渡過最艱難。

