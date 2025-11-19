《麻辣教師》45歲女星癌症復發！經紀人證實：病危中

憑藉《麻辣教師GTO》水樹奈奈子一角走紅的希良梨，被經紀人證實病危中。（圖／IG@kigod23）

現年45歲的日本女星希良梨（Kirari），早期憑藉真人版戲劇《麻辣教師GTO》水樹奈奈子一角爆紅，近年卻再度遭受癌症病魔纏身，而且比第一次還嚴重，在今年7月退出演藝圈專心治病。怎料，她經紀人在18日緊急發聲，透露希良梨正處於病危狀態。

綜合日媒報導，希良梨的IG昨晚無預警發文，是她的經紀人用黑底白字代為發聲：「希良梨目前正處於病危狀態」，下一篇限動則放上和孩子一起吃冰淇淋的幸福照片，令人看了十分不捨。

早在前天，經紀人才幫忙接管希良梨的IG社群，並發文解釋目前病況，「良梨現在仍在與癌症抗爭，尚未痊癒！」並曝光一系列的病榻照，像是虛弱躺在病床上，吊著點滴，讓粉絲相當憂心。

其實希良梨本人13日發文坦言，化療後仍飽受副作用折磨，他的雙腳，自今年6月化療出院後，持續麻痺中，而且每天都必須面對這樣的病體感到心煩。不過，希良梨仍喊話，現在的願望就是盡快恢復健康，「支持我的大家，請給我力量吧！」

據了解，希良梨曾在2000年罹患子宮頸癌，沒想到20多年過去後，去年9月再度復發，直至今年1月仍沒有好轉，癌症還轉移到骨盆淋巴結，進入第三期，在病情惡化的情況下，只好退出演藝圈，如今又被證實病危消息，身體健康持續受到外界關注。

