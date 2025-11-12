麻辣火鍋店闆娘涉幫詐團洗錢上千萬 北檢拘提到案聲押禁見

記者楊佩琪／台北報導

▲麻辣火鍋店蔡姓老闆娘涉嫌替詐騙集團洗錢數千萬，北檢訊後聲押禁見。（圖/翻攝畫面）

檢警獲報，知名麻辣火鍋店蔡姓女負責人，涉嫌以偽造發票、轉匯等方式，替詐騙集團洗錢，金額超過千萬。台北地檢署12日指揮刑事局、台中市刑事警察大隊及北、中、南分局兵分32路發動搜索，拘提蔡女等20人到案，複訊後，蔡女被依涉犯洗錢等罪，犯嫌重大，聲押禁見。其餘被告則分別被以10萬至15萬元金額交保。

蔡姓女負責人2024年進入知名餐飲集團，該集團名下包括知名麻辣火鍋店，只是近年紛紛傳出分店、加盟店收攤消息。

檢警日前追查一起詐騙集團假檢警、假投資案，查出自4月起至8月間，共有18名受害者遭到詐騙，有的被騙黃金，有的被騙現金，詐得金額高達9億餘元。

進一步追查金流發現，其中1億餘元流入10家公司，就包括蔡姓女子經營的麻辣火鍋店，蔡女且涉嫌利用其可掌控的9家公司，替詐騙集團以偽開發票等方式進行洗錢。

台北地檢署12日指揮刑事局電信偵查大隊、台北市中正一分局、中山分局、台中市警局刑事警察大隊、台南市警局永康分局、保安警察第三總隊等單位，兵分32路發動搜索，拘提蔡女等共20人到案，訊後移送北檢複訊。全案朝加重詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪偵辦。

