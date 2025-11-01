麻辣燙吃一半驚見「噁爛1物」 她夾起嚇壞崩潰！

國際中心／江姿儀報導



入秋後天氣漸涼，天冷時不少人喜飲熱湯、爽嗑火鍋，去寒氣也暖胃。近日中國1名女子與同事點外送吃麻辣燙，竟在鍋中夾起狀似「毛肚」的物體，沒想到細看之下才發現是整條抹布。離譜事件曝光後，當地相關單位介入調查，初判為店員烹飪時誤碰抹布，才使其掉入鍋中。





點外送爽嗑麻辣燙吃一半竟夾起「整條抹布」 她驚吐「不是毛肚」崩潰！

中國上海1名女子點外送吃麻辣燙，吃一半驚見超像「毛肚（右）」的抹布（左）。（左圖／翻攝微博；右圖僅示意，非當事照片／翻攝微博）

根據《澎湃新聞》報導，，28日中國上海1名女子與同事點外送，下單麻辣燙來吃，同事夾起狀似「毛肚」的物體察覺有異放回鍋中。她吃了其他料後再夾起，驚覺此物非「毛肚」，而是1整塊抹布。因抹布外觀像極了有著細小顆粒狀毛茸茸的「毛肚」，又吸飽了麻辣湯底而染紅，讓她無法立刻察差點誤食。

抹布（左）因吸飽了麻辣湯底而染紅，外觀像極了有著細小顆粒狀毛茸茸的「毛肚」（右）。（示意圖，非當事照片／翻攝自Pexels、微博）

她發現後馬上向店家反應，店家也回應已主動退款稱「打包時並未發現異物」，處理態度讓她不滿。事發後當局已立案調查，初步調查後研判是當是店家員工於製作菜餚時，不慎碰到一旁的烹飪器具燙菜籃（汆燙籃），才讓白色抹布落入鍋中。









