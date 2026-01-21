麻辣鍋名店「滿堂紅」洗錢案！檢警第2波搜索 負責人表弟拘提到案

記者楊佩琪／台北報導

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如被控涉嫌以名下9家公司，透過偽造發票等方式替太子集團等詐騙集團洗錢，金額近億。檢警2025年11月間發動第1波搜索行動，負責人蔡閔如收押禁見。檢警持續偵辦後，發現另有7家公司與滿堂紅合作，20日發動第2波搜索，帶回蔡閔如的表弟，任職代書的雷智翔等8名被告，訊後6人移送台北地檢署複訊。

涉嫌與「滿堂紅」合作替詐團洗錢的荃冠公司負責人張琴芳。（圖／記者楊佩琪攝）

滿堂紅創立於2006年，蔡閔如於2024年間進入集團，成為滿堂紅董事長。檢警追查一假檢警、假投資詐騙集團時，發現自4月起至8月間，共有18人受害，詐騙金額高達9億餘元，其中約1億餘元流入10家公司，當中9家就是蔡女實際掌控的公司，為製造洗錢斷點，涉嫌以偽造發票等方式進行。

廣告 廣告

涉嫌與「滿堂紅」合作替詐團洗錢的旺紅公司會計牟得真。（圖／記者楊佩琪攝）

而檢調進一步追查發現，太子集團海外洗錢資金不僅透過尼爾創新等公司洗錢，部分資金竟然流入滿堂紅旗下公司的帳戶裡，再轉匯到他處，滿堂紅似乎也成了太子集團操作洗錢的一部分。

蔡閔如被收押禁見後，檢警持續追查，自滿堂紅的帳冊中，發現包括仁川國際、釧瓏、富比高數碼、台灣森源林業、荃冠國際、金華苑、旺紅等7家公司涉嫌與滿堂紅合作，協助詐團收水，再提領現金交給蔡閔如。

台北地檢署與刑事局、台北市中正一分局、中山分局、台中市刑事警察大隊、南投縣政府刑事警察大隊等單位，20日兵分14路，發動第2波，拘提雷智翔、何姓、張姓、詹姓、莊姓、牟姓等8名被告到案，分別移送北檢複訊。全案朝涉犯加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌持續溯源偵辦中。

更多三立新聞網報導

黃國昌帶走機密資料被告涉犯國安法 北檢完成分案

黃國昌帶走機密資料風波擴大 被告發涉犯國安法

趙少康亮票被訴一審獲判緩刑2年 法官認實屬不該但勇於認錯

趙少康認罪！亮票案北院一審宣判 判拘役55天緩刑2年

