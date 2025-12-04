麻辣鍋名店「滿堂紅」闆娘涉洗錢 旗下公司驚見太子集團金流

記者楊佩琪／台北報導

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如被控涉嫌以名下9家公司，透過偽造發票等方式替詐騙集團洗錢，金額近億。而檢調追查發現，疑似透過滿堂紅旗下公司帳戶洗錢的資金，竟有來自柬埔寨太子集團的資金。台北地檢署4日借提在押的蔡閔如，並提訊太子集團人頭公司尼爾創新財務主管鄭巧枚訊問。

滿堂紅創立於2006年，蔡閔如於2024年間進入集團，成為滿堂紅董事長。檢警追查一假檢警、假投資詐騙集團時，發現自4月起至8月間，共有18人受害，詐騙金額高達9億餘元，其中約1億餘元流入10家公司，當中9家就是蔡女實際掌控的公司，為製造洗錢斷點，涉嫌以偽開發票等方式進行。

廣告 廣告

11月間，檢警發動搜索，蔡閔如被收押禁見，此時檢調已展開太子集團洗錢案偵查行動，發現太子集團在台成立11家公司作為洗錢據點，其中8家登記在和平大苑，另有專營線上博弈的天旭國際科技在101大樓租用辦公室，以及設在台北市內湖區辦公大樓的尼爾創新公司。

尼爾創新負責處理和平大苑11戶豪宅貸款，由海外據點透過台灣設立公司的OBU帳戶，將前匯到尼爾創新名下，再由尼爾創新負責繳交房貸，以此隱匿洗錢贓款。此部分實際掌控、操盤者為柬埔寨太子集團董事長陳志的大帳房陳秀玲，負責台灣業務端的就是鄭巧枚。

而檢調進一步追查發現，太子集團海外洗錢資金不僅透過尼爾創新等公司洗錢，部分資金竟然流入滿堂紅旗下公司的帳戶裡，再轉匯到他處，滿堂紅似乎也成了太子集團操作洗錢的一部分。為釐清兩者角色，北檢4日借提在押的蔡閔如，並提訊鄭巧枚說明。

更多三立新聞網報導

聲請「法庭直播」被拒！北院准「事後公開」 柯文哲決定抗告

沈伯洋告傅崐萁案開庭 答辯狀竟用「回收紙」民眾陳情書、個資全都露

涉貪案二審高院開庭 林姿妙喊冤「我沒有做壞事」

「仙塔律師」涉洩密詐團被起訴！想出國 聲請解除境管法官打臉駁回

