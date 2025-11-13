麻辣鍋店淪詐團洗錢機房 北檢聲押「滿堂紅」負責人獲准

知名餐飲集團負責人蔡女（右3）涉嫌助詐團洗錢，遭羈押禁見。

台北地檢署偵辦假檢警詐騙案，循線追查一筆高達新台幣9億元的詐騙金流時赫然發現，曾風光一時的知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」竟涉嫌協助詐騙集團洗錢，負責人蔡姓女子利用旗下9間公司掩護，短短數月內經手超過1億元贓款，並製作虛假發票「洗白」，從中抽取高達一成手續費。刑事局大規模搜索後，北檢認定蔡女涉犯詐欺、洗錢等重罪且有串滅證之虞，漏夜聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，該詐騙集團在今年4月至8月間，利用逼真的「假檢警」手法誆騙了18名被害人，得手逾9億元現金或黃金。追查金流發現，超過1億元贓款流入蔡女實際掌控的9間公司，其中包括滿堂紅國際餐飲公司。據悉，滿堂紅近年營運不佳，各分店陸續收攤，蔡女疑為解決財務困境，鋌而走險「兼差」替詐團洗錢賺取暴利，獲利高達上千萬元。

蔡女利用公司設立登記鬆散的漏洞，藉由餐飲店或投資公司等法人帳戶進行掩護，以規避警示風險，旗下的公司在收到贓款後，會製作虛假發票，營造看似正常的交易假象，替詐團層層洗淨金流。檢警研判，蔡女這端已是詐團資金鏈的第三或第四層斷點，她會依照指示將款項匯往境外，或指示職員以提領現金方式交給詐團成員。

檢察官昨（12日）指揮刑事局等單位，兵分32路搜索涉案地點，並拘提蔡女等20人到案偵訊。檢方訊後認為蔡女涉嫌重大，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。同案另有滿堂紅國際餐飲、安寶國際投資公司登記負責人鍾男以50萬元交保；富比高數碼公司登記負責人雷男以50萬元交保；其餘共犯及公司人頭則以10萬元不等金額交保，並限制出境出海或限制住居。

檢警指出，近來詐騙集團利用營業中的餐飲店作掩護進行洗錢已成趨勢，這類手法不同於以往單純找尋殭屍或人頭公司。此前，台北知名餐廳「東引快刀手」和「茗香園」也曾因替東南亞博弈集團洗錢高達30億元而捲入弊案，負責人均遭羈押。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





