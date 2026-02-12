麻辣鍋湯喝2碗腳趾痛醒掛急診 醫：等於濃縮尿酸
一名有高尿酸問題的男子喝下2碗麻辣鍋湯後，隔天因腳趾劇痛驚醒緊急送醫，檢查後發現是尿酸結晶引發急性痛風。泌尿專科醫師蘇信豪指出，火鍋湯底、啤酒及含糖手搖飲是3大尿酸製造機。
蘇信豪在臉書分享這起病例，強調尿酸過高不僅是泌尿系統最安靜的殺手，更是腎臟的慢性強酸。許多人以為尿酸高「不痛就沒事」，但事實上當尿液偏酸性、pH值低於5.5時，尿酸會如同雪花般析出結晶，進而形成純尿酸結石阻塞輸尿管。
蘇信豪表示，這些尿酸結晶會成為「地基」，讓草酸鈣更容易附著其上，演變成更難處理的混合型結石。長期處於高尿酸狀態會造成腎臟微血管發炎及硬化，使得腎臟過濾廢物的功能逐年衰退，等到患者感覺腰酸、疲累等症狀出現時，腎臟往往已經受到損傷。
除了體質遺傳因素，蘇信豪點名3類飲食是導致現代人高尿酸的主因。首先是火鍋湯底、肉汁、內臟類等精華湯頭，這些食物的嘌呤含量極高，喝湯等同於在喝濃縮尿酸。其次是啤酒，不僅本身含有嘌呤，代謝過程產生的乳酸還會阻礙尿酸排出體外。第三則是含高果糖糖漿的手搖飲料，飲用後會讓尿酸升高，風險不亞於食用肉類。
針對尿酸超標是否一定要服藥的問題，蘇信豪說明不能只看數值高低，需要評估4大指標，包括一年內痛風發作超過2次、已經出現泌尿道結石、腎功能開始下降或超音波發現慢性腎傷害、尿酸長期大於9.0 mg/dL。他提醒民眾，若出現腰酸、尿液顏色變深等症狀，千萬別硬撐，應盡快就醫檢查。
