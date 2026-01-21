麻辣鍋變牢飯？滿堂紅負責人涉洗錢9億 北檢2度搜索拘8人

金華苑負責人詹軒文。馮茵攝

知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」負責人蔡閔如，涉嫌利用旗下公司協助詐騙集團洗錢，自今年4月至8月間，短短4個月有18名受害者被騙，不法獲利高達9億元，其中1億多元流入14家公司，北檢進一步追查金流，發現有7家公司與滿堂紅合作，分別獲取1%報酬，以此發動第2波搜索，拘提8名被告到案。

據了解，滿堂紅成立於2006年，由資深影評王清華等3人成立，品牌開業時風風火火，主打台灣第一家吃到飽麻辣鍋，全盛時期還進駐精品百貨，除了台北之外，在桃園、台中都有分店。2015年王清華兒子王鄰硯辭去中國工作，返台和父親打拼「滿堂紅」品牌，但2人卻因品牌進駐貴婦百貨問題起了爭執，最後雙雙退出，將團隊轉手他人。

新團隊接手後不幸面臨新冠疫情挑戰，就此變更經營策略，改以加盟方式營運，不幸仍虧損慘重，各大分店陸續熄燈，蔡閔如2024年接手後，僅剩幾間加盟店以及大筆債務。

北檢持續偵辦此案，第一波搜索追查金流發現仁川國際股份有限公司、釧瓏股份有限公司、富比高數碼股份有限公司、台灣森源林業股份有限公司、荃冠國際有限公司、金華苑國際股份有限公司、旺紅有限公司等7家涉入其中，昨（20）日指揮刑事局、中正一分局、中山分局、台中市政府警察局刑事警察大隊、南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位，執行第二波搜索行動，持法院核發搜索票，兵分14路搜索，並拘提金華苑負責人詹軒文、旺紅會計牟得真、荃冠公司負責人張琴芳、旺紅負責人莊金鵬、蔡閔如的表弟雷智翔等8名被告陸續移送北檢複訊。

旺紅會計牟得真。馮茵攝

荃冠負責人張琴芳。



