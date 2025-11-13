滿堂紅麻辣鍋女董竟是詐團首腦狂詐9億 北院裁定收押禁見
知名麻辣鍋餐飲集團「滿堂紅」負責人蔡閔如主導詐騙集團，涉嫌以「假檢警、假投資」手法詐取18名被害人現金、黃金等有價物，不法所得高達9億元，台北地檢署11日兵分32路大搜索，拘提蔡女等20名被告到案釐清，檢方複訊後，晚間向法院聲押禁見蔡女，其餘13名被告分別以10至50萬元交保，法院召開羈押庭，今（13日）上午裁定羈押禁見。
以蔡女為首的詐騙集團成立10多家公司，自今年4月至8月，短短4個月間以假檢警、假投資方式詐騙18名被害人，獲取現金、黃金或被害人匯款至詐團掌控帳戶，不法利益高達9億多，其中1億流進旗下公司內，檢警清查公司名單，赫見知名餐飲集團列入其中，且蔡閔如一人就掌控了9家公司。
據了解，該知名麻辣鍋餐飲公司全盛時期還曾進駐精品百貨，但近年各大分店陸續熄燈，根據公司登記資訊，蔡女是從2024年開始成為公司負責人。
台北地檢署獲報，指揮刑事局電信偵查大隊、中正一分局和中山分局等單位，兵分32路搜索蔡女等人的住所及相關公司，拘提蔡女等20名被告到案查證，目前正持續調查釐清中，全案朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪嫌方向偵辦。
