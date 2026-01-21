麻辣鍋「滿堂紅」拿1趴佣金當水房 檢警搜索7公司拘提8人到案

金華苑負責人詹軒文。呂志明攝



檢警偵辦知名連鎖麻辣鍋「滿堂紅」配合詐團充當水房弊案，去年11月間發動第一波搜索並將負責人蔡閔如收押禁見後，從查扣的滿堂紅內帳追出有7家公司與滿堂紅合謀，利用公司帳戶幫詐團收水，以現金提領交給蔡閔如後獲得1趴報酬，其中蔡閔如的表弟、代書雷智翔為核心人物。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，昨(1/20)日指揮刑事局電信偵查二隊、 台北市警察局中正第一分局 、 中山分局、 南投市刑警大隊、 台中市刑警大隊等單位發動第二波搜索，前往涉案公司及相關被告共14處所執行搜索，並拘提蔡閔如表弟雷智翔等被告8人到案釐清案情。

滿堂紅負責人蔡閔如。資料照。呂志明攝

創立於2006年的麻辣鍋知名品牌「滿堂紅」，全盛時期在台北、桃園、台中設有多家分店。然而，近年來因市場競爭激烈及經營困難，僅剩一家加盟店維持營運。檢方調查顯示，蔡閔如於去年2月接任董事長後，疑為償還債務而將公司帳戶用於非法金流操作。

旺紅公司負責人莊金鵬。呂志明攝

檢警查出，去年4月至8月間，詐團利用假檢警、假投資手法，詐騙18名被害人9億餘元。有的被害人交出現金，有的連黃金都被騙走，也有金流款項轉匯到公司帳戶。蔡閔如疑似利用「滿堂紅」公司帳戶當作詐團洗錢上層帳戶，開立假發票做假帳。目前，已知有1億餘元流入十餘家公司帳戶進行洗錢，其中有9家是由蔡女所控制。

荃冠公司負責人張琴芳。呂志明攝

去年11月11日，檢警發動第一波搜索並聲押蔡閔如獲准後，從查扣的滿堂紅內帳中發現，仁川國際股份有限公司、釧瓏股份有限公司、富比高數碼股份有限公司、台灣森源林業股份有限公司、荃冠國際有限公司、金華苑國際股份有限公司、旺紅有限公司等7家公司與滿堂紅合作，利用公司帳戶幫詐團收水，以現金提領交給蔡閔如。

旺紅會計牟得真。呂志明攝

蔡閔如在收取現金後會請會計拿出1趴佣金給對方做為報酬，同時記載在內帳中，其中蔡閔如的表、擔任富比高數碼、台灣森源2家公司負責人的雷智翔，在檢警第一波行動中也被拘提到案，並諭知50萬元交保，由於雷男不僅提供公司充做洗錢，還幫助表姐蔡閔如，涉案程度相當深，因此第二波再度拘提到案，釐清案情。

