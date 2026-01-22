麻辣鍋「滿堂紅」洗錢案擴大！「虎爺台菜」私廚也捲入 3關鍵人羈押禁見

「滿堂紅」洗錢案擴大，檢警拘提8人到案，其中3名關鍵人物（左起）牟得真、雷智翔、何居易遭羈押禁見。本報資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦「滿堂紅」洗錢案，查出老闆蔡閔如涉嫌提供公司帳戶給詐團使用，協助開立假發票作假帳。檢警透過關鍵內帳追查金流發現，蔡閔如還涉嫌與另外7家公司合作，由該等公司提供帳戶給詐團洗錢後，再提領現金給蔡閔如，其中一家甚至是「虎爺台菜」金華苑公司。台北地院今（1/22）日裁定涉案關鍵人何居易、蔡閔如表弟雷智翔、會計牟得真羈押禁見。

知名連鎖麻辣鍋「滿堂紅」創立於2006年，最初由資深影評、前金馬獎執委會秘書長王清華與朋友共同經營。當時號稱全台第一家高檔吃到飽的「滿堂紅」，全盛時期在台北、桃園、台中都有分店，2018年更風光進駐台北信義寶麗廣場（Bellavita）。不過，後來東區商圈萎縮，加上競爭對手增加，「滿堂紅」仁愛店、松江店陸續熄燈，如今只剩1家加盟店。

廣告 廣告

知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」。取自滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋粉絲團

想不到，經營權轉手再轉手，蔡閔如去（2025）年2月接任「滿堂紅」董事長後，疑似為了償還公司負債，將帳戶提供給詐團使用。檢警查出，去年4月至8月間，詐團利用假檢警、假投資手法，詐騙至少18名被害人9億餘元。有的被害人交出現金，有的連黃金都被騙走，目前已知有1億元流入十餘家公司帳戶進行洗錢，其中9家為蔡閔如所控制。

檢警去年11/11發動第一波搜索行動，兵分32路搜索蔡閔如等人住處及案關公司，並拘提蔡閔如等20人到案。檢察官訊後，對蔡閔如聲請羈押禁見獲准。專案小組透過「滿堂紅」的金流查出，有7家公司與「滿堂紅」合作，同樣利用公司帳戶幫詐團收水，再以現金方式交給蔡閔如。其中一家甚至是知名台菜私廚金華苑HOYA餐館「虎爺台菜」。

「滿堂紅」老闆蔡閔如涉嫌提供公司帳戶給詐團洗錢，部分金流還被查出與太子集團有關。資料照。呂志明攝

北檢檢肅黑金專組檢察官陳雅詩前（1/20）天指揮刑事局電信偵查二隊、台北市警察局中正第一分局、中山分局、南投市刑警大隊、台中市刑警大隊等單位發動第二波搜索，前往涉案公司及相關被告共14處所執行搜索，並拘提雷智翔等8人到案釐清案情。

檢察官訊問後，認定擔任富比高數碼股份有限公司、台灣森源林業股份有限公司負責人的雷智翔，以及仜川國際股份有限公司、釧瓏股份有限公司實際負責人何居易，以及旺紅有限公司實際負責人兼會計牟得真，涉犯《刑法》加重詐欺取財及《洗錢防制法》等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。至於金華苑負責人詹軒文則以19萬5000元交保，限制出境出海。

檢察官訊後，原本諭知詹軒文以50萬元交保，但他卻籌不出錢，最後降保為19萬5千元。資料照。呂志明攝

更多太報報導

【更新】麻辣鍋「滿堂紅」涉詐！串連7公司洗錢9億 給1%佣金

追太子集團在台違法洗錢 驚見金流進入滿堂紅

疑為「重振事業」出賣公司帳戶！滿堂紅老闆蔡閔如收押關鍵曝光