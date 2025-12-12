麻辣鍋「鈉含量爆表」最傷腎！醫警告：3顆腰子都不夠

台灣人愛吃火鍋，雖然水煮烹調相對健康，但錯誤的吃法卻會嚴重損害腎臟，洪永祥醫師點名七種傷腎吃鍋方式，包括選擇麻辣鍋底、使用濃稠醬料、吃到飽狂點高單價食材等，長期下來就算有三顆腎臟都不夠用。

腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專特別提醒，火鍋湯底烹煮超過三十分鐘後就不該再飲用，湯底內的食品添加物、鈉離子、重金屬、磷酸鹽、硝酸鹽等物質會逐漸濃縮，亞硝酸鹽濃度開始暴增，一旦烹煮時間超過90分鐘，鍋內亞硝酸鹽濃度會飆升近10倍，過量恐引發急性中毒。高濃度亞硝酸鹽進入人體後會產生致癌物亞硝胺，不僅傷腎，還可能引發心血管疾病，或導致肝臟、大腸及胃部癌症。

在鍋底選擇方面，洪永祥直言麻辣鍋是最傷腎的選項。他分析，麻辣鍋除了辣椒，還包含高湯、中藥材、沙茶醬、豆瓣醬等調味料，光是兩碗湯的鈉含量就高達四千九百四十二毫克，遠超衛福部建議每日攝取上限兩千四百毫克，加上充滿飽和油脂與加工調味料，堪稱傷腎第一名。

醬料的選擇同樣關鍵。洪永祥表示，火鍋本身已是高油、高鹽、高糖，若醬料又選擇沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、沙拉醬、醬油膏等「濃醇香」款式並頻繁添加，長期會摧殘腎臟功能。他建議醬料以「越稀越好」為原則，薄醬油、烏醋、白醋都可安心使用。

吃到飽的用餐習慣也暗藏危機。洪永祥指出，許多人主攻和牛、蝦蟹海鮮、精緻甜點等高單價食材，健康蔬菜卻一口不吃。根據統計，一頓吃到飽火鍋會攝取約3,900大卡，相當於14碗白飯的熱量，遠超成年人中餐或晚餐建議的700大卡。此外，一頓吃到飽火鍋的鈉攝取量可能高達6,600毫克，吃完感到口渴後拚命喝含糖飲料，不僅傷腎還會誘發痛風。

洪永祥提醒，生食、熟食餐具未分開使用，或用私人筷子直接伸進鍋裡夾食物，會導致病毒細菌在火鍋內散播，誘發腸胃炎。他示警，腎臟負責水分與電解質調控，每一次腸胃炎對腎臟都是嚴重負擔與傷害。

許多人習慣用最後的湯底煮王子麵、冬粉，再吃冰淇淋收尾。洪永祥表示，吸滿「濃縮火鍋毒湯汁」的王子麵、冬粉，除了熱量攝取過多，還會給腎臟帶來更多負荷。他也呼籲民眾別再打包鍋底回家繼續加食材烹煮，除了細菌滋生問題，煮過久的湯底對健康危害相當大，「千萬別再打包回家吃下肚了」。

