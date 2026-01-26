麻醉安全從術前開始 臺北醫院：術前訪視守第一防線
（記者陳志仁／新北報導）許多民眾認為手術安全的關鍵只在手術室內，其實守護生命的第一道防線早在進入手術室前就已啟動；衛生福利部臺北醫院麻醉科醫師葉再倍指出，完善的「麻醉術前訪視」，是確保麻醉品質與手術安全的重要關鍵，透過事前完整評估與溝通，麻醉團隊得以提前為病人把關手術風險。
葉再倍醫師表示，臨床上常有病人疑惑，是否等到手術當天再評估會比較準確，甚至擔心提前評估會影響手術安排；事實上，術前訪視的目的，正是讓麻醉團隊在手術前就能充分掌握病人的整體健康狀況，及早辨識潛在風險，避免在麻醉或手術過程中出現突發狀況，影響病人生命安全。
葉再倍醫師說，在術前訪視過程中，麻醉醫師會針對病人進行全面性的身體評估，包括慢性病史、過敏史、心肺功能、呼吸道結構，及日常服用的藥物或保健食品等，皆是重要評估內容；強調，麻醉並非單純讓病人「睡著」，而是一項需要精密監控與專業判斷的醫療行為。
葉再倍醫師指出，臨床上如高血壓、糖尿病、心臟病或睡眠呼吸中止症等病人，若未經完整術前評估，麻醉併發症風險將明顯提高；透過術前訪視，麻醉團隊可提前調整麻醉計畫，必要時與外科、內科或其他專科進行跨科討論，為病人量身規劃最安全的麻醉方式。
此外，術前訪視也是建立良好醫病溝通的重要時刻，麻醉醫師與麻醉護理人員會向病人說明麻醉方式、可能風險及術後照護重點，協助病人釐清疑慮、降低焦慮，在充分理解與信任下進入手術室，有助於穩定情緒與提升整體手術安全。
葉再倍醫師呼籲，病人在接受麻醉術前訪視時，務必如實提供健康狀況與用藥資訊，透過醫病共同合作，落實以病人安全為核心的醫療照護，才能守住手術安全的第一道防線。
