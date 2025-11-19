麻醉專科護理師轉職信義房屋 呂宜芳換種方式守護客戶

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

信義房屋市府復興店呂宜芳曾是醫院麻醉專科護理師，一場車禍讓她思考轉換職涯，找一份不需日夜輪班、但仍能與人互動的工作，最終她選擇了「以人為本、先義後利」的信義房屋。入行一年多，呂宜芳用自己的親和力，探索客戶買屋需求，再精準推薦最適合的物件，陪伴客戶完成成家夢想；而即使是一件服務費不到千元的租賃案，她也仔細幫客戶洽談，深獲許多客戶讚賞。

從專科護理師轉換跑道當房仲，信義房屋呂宜芳換一種方式守護客戶。（圖／信義房屋）

呂宜芳2年前出了一場車禍，至今仍需定期復健，她苦笑說，當時在醫院當麻醉專科護理師，日夜輪班，為協助一位半夜出車禍的傷患，結果自己隔天下班也出車禍，讓她興起轉換職涯的念頭。呂宜芳考量自己從國中起就愛「看房子」，總喜歡看漂亮的預售屋樣品屋，「既然要轉職，就選個自己有興趣的產業」；再加上花了兩個星期研究各大房仲品牌，極為認同信義房屋的企業理念，因而決定轉職房仲業。

雖從轉換跑道，呂宜芳仍用不同的方式守護客戶。她曾陪伴一對論及婚嫁的情侶挑選「起家厝」，沒想到這對情侶一個想買大樓，另個想買透天，一度沒有共識；呂宜芳在8個多月帶看過程中，逐步探索兩人的需求，包括工作型態、是否有公設使用需求等，最後建議「買大樓比較合適」，進而凝聚了這對情侶的共識。近期，兩人已找到彼此都喜愛的物件，且即將完婚，「我好像參與了客戶的人生大事，很有成就感！」

信義房屋市府復興店呂宜芳曾是醫院麻醉專科護理師，一場車禍讓她思考轉換職涯，找一份不需日夜輪班、但仍能與人互動的工作，最終她選擇了「以人為本、先義後利」的信義房屋。（圖／信義房屋）

不只如此，呂宜芳在面對客戶時，也如信義房屋堅持的企業理念「以人為本、先義後利」一樣，不帶功利性、先替客戶著想。她曾負責一件租賃案，房客將要退租，但退租日期與房東談不攏，雖是一件很小的事，且當初該案件所收的服務費根本不到1000元，她仍協助雙方溝通，最後圓滿化解，「都是我的客戶，只要能協助到，我都覺得很高興！」

也因為這樣的態度，不只有客戶特別進線客服專線給予讚揚，也曾有租客轉而找她購屋，是她意料之外的收穫。呂宜芳說，信義房屋的企業理念，以及講求「手心向下」的精神，讓她深有共鳴，尤其公司在公益與永續上有許多實際作為，且每年提供有薪志工假，鼓勵同仁參與公益，公司文化方面，學長姐、店長，甚至區主管，也都對夥伴非常關心，是她最喜歡的部分，未來，也希望持續在房仲職涯上，用交朋友的方式，沒有壓力地協助客戶探索買賣屋需求、進而完成成家大事。



