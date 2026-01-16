麻醉護理師人力荒 籲人力配置入法保障權益

護理人力不足的問題難解，中部一家醫學中心就有麻醉專科護理師，不但超時工作，還經常處在待命的狀態，造成多人離職，他們向護理產業工會求助，發起拒絕預排加班行動，院方承諾將會補人並取消不當的待命班。不過，麻醉專科護理師的人力配置仍未入法，不只無法保障工作權，更直接影響病患安全。

麻醉專科護理師Clarity表示，「手術這部分，可能中間過程中會有變化是比較突然的，他可能會有大量的失血。」

麻醉專科護理師，緊盯生命監測儀器。因為患者心跳、血壓、血氧等數值異常，只要慢1秒發現，可能就來不及了。

廣告 廣告

嘉義基督教醫院麻醉部主任陳信夫指出，「輔助的角色，比如說包含準備藥品，以及準備相關的麻醉設備、動脈導管置入，這個算是麻護做的最侵入性的處置。」

工作內容具高度專業性的麻醉專科護理師，臨床上常被稱為「麻護」。過去，麻護養成由各大教學醫院自行規劃。直到2010年，政府修訂《專科護理師分科及甄審辦法》，確立麻醉專科護理的訓練流程與資格規範。從求學到訓練執業起碼8年，中部醫學中心傳出麻護荒。

離職麻醉專科護理師S回憶，「12點被叫吧，出來上完刀2點多回去，摩托車騎到一半，電話來說『學姊不好意思，又有刀要請你再出來。』又出來第2趟，這常有的事。」

台灣麻醉專科護理學會提供的書面資料指出，甄審上路以來，麻護領證人數4468人；但面臨的是醫療進步與人口高齡化之下，手術與需麻醉的檢查量持續增加。衛福部統計，2024年底門診與住院手術人次達231萬8000多件。實際檢視現行制度，麻醉專科護理師仍缺乏明確的人力配置標準。

臺灣護理產業工會秘書長高若想認為，「我們很常會說醫療業是勞基法沙漠，如果要改變這個護理人力不足的、這個大環境問題，我們工會當然會認為，應該要從一個健康的職場文化開始做起。」

麻護的價值，從來就不能只被量化成加總的工時。