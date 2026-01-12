麻醉退了變個人？美男不懂西班牙語「術後竟狂飆流利外語」嚇壞醫

國際中心／綜合報導

美國一名男子每次手術麻醉甦醒後，嘴裡竟流利說著西班牙語。（示意圖）

美國猶他州一名男子史蒂芬（Stephen Chase，33歲），因罹患極為罕見的「外語綜合症（Foreign Language Syndrome）」，竟出現每次手術麻醉甦醒後，就會無意識的切換成「流利西班牙語」模式的奇特症狀。史蒂芬平日僅具備基礎西班牙語能力，但術後卻能以母語人士般的流利程度對話，直至約一小時後才恢復正常。

根據《ODDITY CENTRAL》報導，這起罕見案例的主角史蒂芬居住於鹽湖城附近。他回憶首次發病是在19歲那年，當時因足球運動傷害進行膝蓋手術。手術結束從麻醉中醒來時，他看見護理師一臉困惑，並不斷要求他「說英語」。史蒂芬當時感到莫名其妙，在他的認知裡自己正在說英語，但實際上，他口中吐出的全是流利的西班牙語。該次狀態持續了約20分鐘，隨後自動切換回英語。

史蒂芬表示，他在高中時期雖然修過西班牙語課程，但程度僅止於「數到10」和幾句簡單問候語，完全稱不上流利。儘管他後來曾前往智利傳教2年，西班牙語能力有所提升，但他強調，術後那種「反射性」且「母語級別」的流利度，與他平時透過學習獲得的第2語言能力截然不同。這種現象並非單一事件，在隨後的10多年間，無論是運動傷害手術還是近期進行的鼻中膈成形術，他每次從全身麻醉中醒來，都會經歷這段「變身」過程。

針對此特殊案例，醫學專家診斷其罹患了極為罕見的「外語綜合症」。這是一種神經系統疾病，通常由腦部受傷、心理壓力或麻醉等因素誘發，導致患者暫時失去母語能力，轉而使用第2語言或發出外國口音。史蒂芬推測，可能與他兒時居住環境周遭有許多拉美裔鄰居，大腦在潛意識中儲存了這些語言資訊有關。

目前，史蒂芬已學會與這個怪病共存。為了避免造成醫療團隊困擾，他現在每次進行手術前，都會預先警告醫生和護理師：「我醒來時可能會說西班牙語。」，讓醫護人員有心理準備。這項罕見症狀雖然僅持續短暫時間且會自然消退，但也展現了人腦在麻醉與壓力狀態下不可思議的潛能。

