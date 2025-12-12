麻醉醫3度出前線任務 體會便利、平權非理所當然

（中央社記者曾以寧台北12日電）林口長庚麻醉科醫師林昇誼3次赴前線出任務，每次回國都深感食物、床鋪和男女平權都非理所當然。無國界醫生人道醫療展「痛，我願同行」，盼人們看見世界上被遺忘的角落。

今年才到蘇丹出任務的林昇誼今天在「人道醫療展媒體導覽 X 無國界醫生人員座談」上回憶，雖然出前線任務前，無國界醫生會給予介紹，也與先前在當地的麻醉科醫師事先交流，但是自己也沒有預期過，當地的交通，「真的是會騎驢子」。

她在今年9月至11月前往蘇丹塔維拉（Tawila），當地距離蘇丹首府法希爾（El Fasher）約56公里。這個在台灣開車1小時就能到達的距離，在當地卻要騎驢子、搭卡車，花上將近3天時間。

當蘇丹快速支援部隊（RSF）在10月26日宣布控制法希爾，林昇誼回憶，28日夜晚就有將近900人從法希爾逃到塔維拉。一卡車一卡車的難民中，有著大量傷患，更令自己驚訝的是，因為此前法希爾已經被圍城整整18個月，許多人都嚴重營養不良，有些孩子明明已經3歲，看起來卻只有1歲大。

「每次回來都會覺得，有食物吃、有床睡、搭公車有冷氣，甚至女性可以為自己作主，都不是理所當然的」，林昇誼說，2年內先後前往阿富汗、獅子山共和國和蘇丹出任務後，更有感在台灣所能享受到的平權與便利，是建立在許多前人努力上，必須心存感激。

「因為人性只要看到快樂的故事和悲傷的故事，就會只記得快樂的、忘掉悲傷的」，林昇誼說，透過不斷出任務、去到更缺乏的地方，是希望提醒自己珍惜所擁有的，更希望盡力幫助有需要的地方；對於其他國家人民的苦難，也希望能有更多人一起盡一己之力，「因為即使只是關注，也是一種力量」。

無國界醫生「痛，我願同行」人道醫療展今天於華山1914文創產業園區中7B館開幕。展覽過「痛的重量」、「痛的共鳴」、「我願同行」3大展區解構全球醫療人道議題，引領觀眾走入以巴戰爭、土敘地震與羅興亞難民營現場，還原前線團隊面對的迫切挑戰，同時呈現當地居民的極端困境。

無國界醫生（台灣）代理執行長何鳳儀表示，盼藉此展覽，邀請民眾走入醫療人道救援現場，理解受武裝衝突、傳染病、流行病和天災影響者的處境，感受痛與生命困境，看見在世界上被忽視與遺忘的角落，有許多苦難正悄然發生，也一起回應世界的需求。（編輯：林恕暉）1141212