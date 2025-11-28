「黃上人馬」就有資源？從吳皇昇到新北布局 看民眾黨面臨的公平危機

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

距離2026年選戰，已剩下不到一年時間，相較於百里侯能贏下多少，民眾黨更務實的攻略目標，應是更著重在各地議員選戰，期待在議員席次有所斬獲，逐漸壯大全台第三大政黨，而民眾黨目前也已完成兩波議員提名，當中包含台北市、新竹、中部地區的現任議員選區，至於其他選區，仍待接下來的具體動作。

吳皇昇陪同出訪，並獲得曝光機會，但也讓台中該選區其他有意角逐的議員參選人覺得不公。（圖／民眾黨提供）

不過，在多數選區還沒完成提名的情況下，黨魁的「偏愛」倒是展現得淋漓盡致，甚至到清清楚楚、毫不掩飾的地步。民眾黨主席黃國昌日前率青年團出訪日本，除黃國昌擔任團長、北市議員陳宥丞擔任副團長，團隊中還有一位台中市前新聞局長吳皇昇，在出訪受訪時，黃國昌還特別讓吳出面亮相，但吳欲參選台中市北屯區議員，而該區民眾黨加上吳，有四位人選有意願，黃國昌「獨厚」的態度，也讓其他地方系統有所不滿，這樣公開的「欽點」的姿態，如同向全黨發出信號：「這人我罩定了」。對於其他在北屯區默默耕耘的基層競爭者而言，這不啻為一記響亮的耳光。在地的台中市議員江和樹就公然開砲，要黨中央「手路細一點」，黨主席幫忙站台，讓小雞已有微詞。

但這不是單一案例，黨魁黃國昌的本命區新北市，黃國昌目前在此已佈局至少四名立委辦公室的「區主任」，劍指議員選戰，包含汐金萬、板橋、中和、三蘆等區域。

身為新北責任區的領頭羊，在新北找尋合適的選將插旗投入選戰，這本無可厚非，但問題在於，黃國昌在今年年初已接任黨主席，他的角色就不只是單純立委，而是在全黨最高位置，黨中央、黨主席在選戰中，要站在中立角色，應該是基本中的基本，黃主席團隊的名諱，某種程度上也代表著她們就是「黃上人馬」，這四個字背後，就是資源、話語權與政治階層的分界線。

如果該區域沒有競爭態勢也就算了，但目前已佈局的四區當中，就有兩區有不同挑戰人選，包含三蘆選區及汐金萬選區，未來若要走向初選，恐怕引起不公的批評。

不過，掛名「黃上人馬」如果是個標籤，那黨資源分配不公，就是更為赤裸的偏袒。民眾黨中央先前在新北已發數次高麗菜，恰巧是黃國昌與四位「黃上人馬」合體，以公益名義發放的活動，並非平均分配給所有擬參選人，而是出現了極度的資源傾斜。這份名單的優先順序，顯然不是以地區的艱困度或參選人的基層實力為考量，而是精準投向了黃國昌自己的「管區」，特別是掛著「黃國昌服務處主任」頭銜的子弟兵們。

民眾黨主席黃國昌與黨中央已在新北發了數次高麗菜，恰巧都是合體子弟兵。圖為先前在汐止發高麗菜。（圖／陳語倢臉書）

於是，我們看到了荒謬的一幕，就是沒資源沒背景、其他縣市的素人參選人為了如何曝光而焦頭爛額、白手起家，但在特定區域，「黃上人馬」卻能輕鬆獲得黨的資源，大張旗鼓地造勢，這顯然距離公平公正有段距離。資源的差異，難道不會讓其他地方的擬參選人覺得不公？

一個號稱要改革台灣政治文化的政黨，卻在資源分配上出現親疏有別的差異，如果連黨內資源分配的公平性都無法確保，連初選提名的基本原則都要為核心人物的偏愛而讓路，那麼他們憑什麼對台灣人民訴說：我們能帶來公平、帶來正義、能改變政治文化？這不是地方的抱怨，而是全黨的警訊。如果民眾黨連最基本的「公平」與「制度」都守不住，那麼它距離自己嘲笑過的藍綠，只剩下顏色不同而已。



