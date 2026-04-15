黃世杰披綠袍參選桃園市長 凌濤：應先為SRF電廠案向市民道歉

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民進黨預計今(15)日下午提名前法務部政務次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程參選新竹市長。對此，國民黨籍桃園市議員凌濤狠批，「敗選者聯盟」回歸是低估台灣選民智慧，而黃世杰提名後應先就SRF一案向全體桃園市民道歉。

凌濤表示，黃世杰獲提名之後，必須先清楚交代對SRF的態度。2024年立委選舉，宛如民進黨桃園鄭文燦2.0的黃世杰，對SRF廠進駐的態度支支吾吾，遭楊梅、新屋、大園、觀音民眾質疑而敗下陣來；如今，過去對環境保護、市民健康含糊其辭的黃世杰，兩年之後，是否已想好狡辯之詞？民進黨找黃世杰回鍋，是不是代表桃園綠營人才培養中斷，「民進黨桃園是不是沒人了」？

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凌濤指出，過去，黃世杰擔任立法委員期間，曾提案要求「廢棄物發電設備應設置開發協助金」，遭涂權吉強烈質疑其反對SRF立場不堅，引發觀音區居民反彈。即便黃世杰企圖以司法戰止息在野檢驗力道，檢方仍認為相關質疑並非憑空捏造，對涂權吉不起訴；縱使黃世杰提起再議，高檢署仍認定該評論事涉公益，駁回再議，不起訴確定。

凌濤進一步提到，黃世杰或許自認沒有告不贏的官司，一案不成就再告幾案。但無論動用多少司法手段轉移焦點，他始終無法向市民說清楚：為何在2018、2019年桃市府已拒絕3家SRF再生能源產業入園後，2020年12月16日經濟部仍召開會議，要求時任鄭文燦市府配合中央政策，以專案入園方式核准廠商進駐桃科？當時身為區域立委的黃世杰在哪裡？為何未及時攔阻？還是黃世杰根本也是幫兇？

凌濤指出，經濟部於2020年12月16日及12月23日會議決議之入園程序與要件為「廠商須取得經濟部再生能源設備同意備案文件及推薦函後，方可核准進駐」。然而，黃世杰卻刻意推諉，將責任卸給張善政市府，究竟是刻意裝傻，還是替經濟部開脫？

凌濤表示，在經濟部頂不住輿論壓力撤回推薦函後，張善政市府於2024年3月魄力廢止三家SRF廠進駐桃科。當時黃世杰還沾沾自喜，稱市府是依其去年的要求廢止入園許可；但6月桃市府廢止處分遭經濟部撤銷，短短三個月後，升任法務部次長的黃世杰卻轉而批評桃園市府行政輕率。「怎麼神也是你、鬼也是你？SRF立場飄忽不定，有受到什麼壓力？跟財團關係也要交代清楚。」

凌濤認為，一位百般拖延、縱容污染、傷害市民健康，卻又痛批市府輕率、護航財團權益的前民意代表，如何有資格再次參選？黃世杰正是因SRF案遭楊梅、新屋、大園、觀音鄉親唾棄；別說參選桃園市長，就算再回頭選立委，市民也不會買單。如今，黃世杰代表民進黨出線競選市長，民進黨顯然低估桃園市民捍衛健康、守護環境的堅定意志，視民意如無物。

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