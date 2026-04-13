黃世杰、莊競程4／15獲提名戰桃竹

民進黨預計15日中執會後提名黃世杰、莊競程參選桃園市、新竹市長，黃世杰請辭法務部政務次長辭呈13日生效，他透過幕僚表示等選對會正式提名後再統一對外發言。民進黨新竹市議員曾資程則認為，提名莊競程是兼顧專業與城市發展的最佳選擇。

新竹縣長部分，原看好代表民進黨參選的竹北市長鄭朝方傳出不選，人選難產中。鄭朝方本人對此表示，有進一步消息會對外說明。地方政壇認為，新竹縣藍大綠小的政治版圖非常明顯，鄭朝方雖在竹北市中間選民頗有優勢，但對手徐欣瑩同樣具有吸收中間選票特質，若在野結盟一對一綠營很難突破。但若連鄭朝方都不選，綠營要去哪找人？

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黃世杰父親黃金德為現任桃園農田水利研究發展基金會董事長，傳出提名黃世杰選桃園市長後，背後的地方組織輔選系統也悄然啟動。地方認為，對比先前傳出的立委王義川、總統府副祕書長何志偉，黃相對是較好的市長人選，不僅擁有高學歷，也是南桃園地區客家子弟出身，對地方熟悉，也能精準掌握政策議題，在民進黨資源挹助及黨內支持下，有拚戰的實力。

新竹市民進黨預計提名的市長人選莊競程是前立委，有問政經驗，曾任陽明交大生醫工程研究所助理教授，有在地連結。地方認為，新竹市是科技城，對外地人接受度高，莊的電機與生醫工程背景也能讓新竹市民聚焦，加上形象清新，參選市長可能帶給藍白壓力。此外，莊屬正國會，參選新竹市長也有利派系平衡。

黨籍市議員曾資程認為，若提名莊競程是兼顧專業與城市發展方向的選擇，期待接下來的選戰能夠回到政策與願景討論，讓市民選出最適合帶領新竹市向前的市長人選。