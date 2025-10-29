黃世聰深度分析景氣循環股:南亞科國巨南電飆漲 5大操作心法曝光
財經專家黃世聰在節目中深入分析近期台股熱門的景氣循環股操作策略。他指出,最近以南亞科為首的DRAM族群與國巨領軍的被動元件族群表現亮眼,南亞科從40多元飆漲至130元,漲幅達兩倍,國巨拆股後也從132元衝上250元,顯示景氣循環股的爆發力驚人。
黃世聰提出景氣循環股操作五大心法。首先要參考產品報價,當DRAM或MLCC報價持續上漲時股價就會跟漲,但若報價兩三個月漲不動就要小心。第二要觀察國際領先股表現,如三星、海力士、美光等股價都在上漲,顯示產業趨勢向上。第三是整個族群要一起漲才是好現象。第四要注意業績與股價同步,若業績上升但股價不漲就是警訊。
最關鍵的是,黃世聰特別強調「千萬不要看本益比」。他以2018年國巨為例,當時股價從100多元飆到1300元,但在獲利最高、本益比最低時反而是股價高點。他指出景氣循環股要「買在虧錢的時候、賣在本益比最低的時候」,當營收創新高但股價不漲甚至回跌時就要留意。
黃世聰表示,目前DRAM與被動元件都還在產品報價上升階段,尚未看到實際業績,投資人應持續觀察業績公布後股價是否同步上漲,若出現背離就要特別小心景氣循環高點已到。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！ *投資警語：投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力。
更多品觀點報導
台股2萬8千點連2天得而復失！分析師：行情仍偏多 本週看這3大事
黃世聰：台積電1500整理待變 DRAM、被動元件成焦點
其他人也在看
大哥套路都一樣？投信狂搶「這檔散熱股」破千張股價飆半根…止賣「它」開始買 網：什麼操作
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（30）日收28,287.53點，跌7.21點，跌幅0.03%，投信賣超51億元，觀察今日投信買超個股，亞系外資出具報告，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
AI伺服器 雲端貢獻大！光寶科第三季營收NT$449億元，年增22%、季增11%
財經中心/綜合報導光寶科技(2301)今日公布2025年第三季營運成果，第三季營收NT$449億元，年增22%、季增11%。光寶自第一季起穩健成長，至第三季營收持續呈現年、季雙增趨勢，展現營運與策略成效。其中，新一代AI伺服器、雲端電源管理方案出貨暢旺，雲端部門營收在第三季倍數成長。第三季營業毛利達NT$112.4億元，季增26%、營業利益為NT$46.8億元，季增26%；營業毛利率達25%，季增2.9個百分點；營業利益率為10.4%，季增1.2個百分點。第三季稅後淨利為NT$46.5億元，每股盈餘為NT$2.05元，季增47%。累計今年前三季營收達NT$1,217億元，毛利率23.3%，營業利益率9.9%；稅後淨利NT$ 113億元，每股盈餘NT$4.94元，年增27%。民視財經網 ・ 1 天前
張藝興獲得金鶴獎最佳男主角！ 上台直言：誰說偶像演不好電影？
張藝興獲得金鶴獎最佳男主角！ 上台直言：誰說偶像演不好電影？娛樂星聞 ・ 19 小時前
【公告】譜瑞-KY董事會通過民國114年第三季合併財務報告
日 期：2025年10月29日公司名稱：譜瑞-KY(4966)主 旨：譜瑞-KY董事會通過民國114年第三季合併財務報告發言人：趙捷說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/292.審計委員會通過日期:114/10/293.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,643,0585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,400,6986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,178,1967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,386,7258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,182,3379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,182,33710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):27.6311.期末總資產(仟元):24,426,20912.期末總負債(仟元):3,055,98213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,370,2中央社財經 ・ 1 天前
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
王者歸來iPhone 17熱銷助攻 00858掌握美股成長新動能
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導當前美股市場在科技巨頭的強勁財報與創新產品推動下，展現出蓬勃的成長動能。蘋果公司憑藉全新旗艦機種iPhone17的亮眼表現，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達GTC大會華府登場 黃仁勳與美能源部長受訪 (圖)
美國AI晶片大廠輝達在華府舉行GTC技術大會，執行長黃仁勳（右）與美國能源部長萊特（左）28日下午共同接受媒體提問。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年10月29日中央社 ・ 1 天前
旺宏第3季每股虧0.47元 吳敏求出馬整合研發與市場
（中央社記者張建中台北2025年10月29日電）記憶體廠旺宏(2337)第3季營運持續虧損，每股虧損新台幣0.47元，董事長吳敏求說，對於第3季表現感到失望，不滿意工廠營運情況，他自11月起將「重出江湖」，整合研發團隊與市場需求，希望1年內能夠做出成績。旺宏今天下午召開線上法人說明會，吳敏求表示，對於第3季表現失望，與預期有差距，無法達到單月獲利，繳出的成績單並不好。旺宏第3季營收82.14億元，季增21%，毛利率13.5%，較第2季下滑2.1個百分點，稅後淨損8.62億元，每股虧損0.47元。前3季營收211.51億元，年增6%，毛利率15.4%，較去年同期下滑11.2個百分點，稅後淨損30.11億元，每股虧損1.62元。吳敏求說，工廠經營不夠好，將協調各部門努力改善工廠閒置問題，此外，存貨方面遇到問題，如512Mb的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）並不是大眾市場可用的產品，應更有力道去除存貨。他表示，NOR Flash市況比以前好轉，三星（Samsung）等記憶體廠退出低密度嵌入式記憶體（eMMC）領域，預期eMMC產品也將可填補產能。觀察市場變化，應有利於改善產能情況。吳敏中央社財經 ・ 1 天前
《台北股市》三大關卡通過 28K有勝算
【時報-台北電】美股再創歷史新高，台股早上開高再戰28,000點，然盤中漲幅收斂，終場下跌44點收27,949點。法人表示，本周有川習會、美股重量級科技股財報、美聯準會FOMC會議等三大關卡需檢視，通過測試之後台股28,000點不會再是壓力區，且年底至農曆過年以前，有望可挑戰29,500點至30,000點大關。 第一金投顧董事長黃詣庭表示，28日台股成交量5,556億元，與前一日略減，並收在5日線之上，顯示僅是高檔換手並未全面拋售，多頭結構並未改變，需等待本周川習會、美科技股財報、FOMC會議等不確定因素揭開答案之後，才較容易出現追價動作，預期在此之前將持續高檔震盪。 黃詣庭表示，今年美股與台廠相關AI概念股已大幅上漲，代表北美四大CSP廠必須給出更亮眼的績效以及未來投資展望，才能挹注市場對於AI股的信心。至於川習會從近日的動向研判，應有望使中美貿易衝突進一步緩和，而聯準會降息幾乎已是板上釘釘，若這三關皆偏向正面，28,000點不會再是壓力區。 此外，考量市場給台積電目標價約介於1,700元至1,800元，以目前股價1,500元估算，台積電可再漲200-300元，勢必將帶動台股上看至2時報資訊 ・ 1 天前
中國最新五年規劃刪除電動車戰略地位 市場機制將決定車廠存亡
據《路透》周三 (29 日) 報導，中國在最新五年規劃中首度將電動車排除在戰略產業之外。分析師認為，這顯示北京當局認定該產業已趨成熟，不再需要大規模政府補貼。鉅亨網 ・ 21 小時前
智原 奪4奈米AI ASIC新案
智原（3035）28日召開法說，第三季每股稅後純益（EPS）0.58元；總經理王國雍指出，智原深化先進領域發展，成功拿下4奈米AI ASIC新案，先進製程開發與AI設計能力受國際客戶肯定；封裝方面也獲北美客戶2.5D與3D先進封裝新案。王國雍強調，智原採多元代工策略、協助客戶分散地緣風險，提升公司在全球半導體供應鏈戰略價值。工商時報 ・ 1 天前
乳協五大倡議落實病友工作權保障
台灣乳癌的好發年齡落在四十五到六十四歲間，多數病友罹癌時仍在職場工作打拼。早期乳癌的存活率在九成以上，透過二至三年的積極治療，可回到正常生活。乳癌病友協會提出五大倡議以保障病友工作權，其中包括擴大「病假/延長病假」制度為每三年最長得有兩年病假，讓病友可以安心接受治療。乳癌病友協會黃淑芳理事長表示，就現實層面來說，多數病友仍須有穩定收入支付治療費用，只能強忍治療後的不適，以最快速度回到工作崗位，擔心影響考績以及跟同事的關係。然而治療帶來的副作用與身體變化並非靠「意志力」就可以克服，化療常見的副作用「嘔吐」，就是許多病友共同的問題。黃淑芳說：「聽到他們在訪談現場彼此分享哪個牌子的止吐藥、哪些做法可以抑制不適，讓身體狀態可以正常工作，真的非常心疼」。為使癌症病友工作權得以落實， ...台灣新生報 ・ 23 小時前
AI需求熱！景氣燈號終止連4綠 「轉熱」變黃紅燈
9月景氣燈號轉呈黃紅燈，國發會經濟發展處長陳美菊分析，主要是AI需求熱絡帶動相關供應鏈外銷動能，例如，手機新品陸續上市，銷售量不錯，帶動製造業銷售量指數轉呈紅燈；而聯準會降息，激勵股市上漲，也提振金融市場交易，股價指數由綠燈轉為黃紅燈；當民眾荷包滿滿，批發、...CTWANT ・ 1 天前
目標價調升多重題材點火！旺宏飆出連2漲停 量增破7.5萬張登量價雙增王
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導ROM記憶體供應廠旺宏（2337）近期受惠於記憶體漲價以及NORFlash市況回溫，外加任天堂（Nintendo）將追加新一代主機Switch2訂...FTNN新聞網 ・ 1 天前
科技股續強！美股四大指數續收紅 台指期盤後漲210點
即時中心／林耿郁報導川習APEC會談在即，加上AI持續推升輝達等科技股走強、降息預期增加，美股四大指數小幅上漲。終場道瓊上漲161點、漲幅0.34%，收47706點；那斯達克上漲190點、漲幅0.8%，收23827點；標普五百上漲15點、漲幅0.23%，收6890點；費半上漲26點、漲幅0.37%，收7194點。民視財經網 ・ 1 天前
《熱門族群》先進封裝疫後首度漲價！大摩調升封測雙雄目標價
【時報-台北電】AI半導體強勁需求影響性再擴大，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，此狀況進一步壓縮台系封測廠產能，先進封裝將出現疫情晶片缺貨以來首度漲價，並把二大封測股日月光投控（3711）、京元電（2449）推測合理股價分別升至228元與218元。 AI帶動半導體、下游硬體供應鏈業績蓬勃發展，除晶圓代工龍頭台積電動能驚人，下游封測廠產能也日趨緊俏，在AI大商機中占有重要地位。摩根士丹利證券7月時將大中華區半導體產業評等上調至「具吸引力」，主因AI需求強勁，加上一般伺服器與利基型記憶體市場回溫。 今年夏天以來，先進製程晶圓代工與記憶體廠的議價能力顯著提升，其中，台積電已確定2026年將調漲晶圓代工價格3％～5％，而記憶體價格則已進入超級循環；整體而言，半導體通膨意味價格上漲的環境已正式啟動。 半導體漲勢蔓延至台系封測產業，主要原因包括：一、AI需求極為強勁，台積電產能外溢帶動日月光投控的封裝與京元電的測試產能快速滿載。二、產能緊俏，日月光投控與京元電需排除低毛利產品，或將部分產能由傳統打線封裝（非AI晶片）轉向覆晶封裝（AI晶片）。三、原物料成本上漲，如：黃金、銅與BT載板等價時報資訊 ・ 12 小時前
樂事綠能 自結前三季稅前盈餘1.68億元
樂事綠能受惠於台電強韌電網計畫釋單，29日公布，自結9月稅前盈餘343.8萬元，每股稅前盈餘約0.02元；前三季稅前盈餘1.68億元，每股稅前盈餘約1.08元。中時財經即時 ・ 1 天前
電子六哥拚淨零 迎策略升級
根據DIGITIMES最新調查顯示，電子六哥在淨零路徑上迎來策略升級，從自身提高綠電導入占比，到共創供應鏈減碳。主要原因為電子六哥溫室氣體排放戰場將移轉到範疇三，隨供應鏈壓力與品牌客戶要求，以及預期未來金管會將分階段要求揭露範疇三排放量，企業揭露範疇三溫室氣體排放量將漸成為顯學。工商時報 ・ 16 小時前
南亞科大股東賣壓又來了! 台塑集團公告3公司擬分別再賣1.8萬張
AI應用需求意外衍生DRAM缺貨漲價潮，記憶體個股股價水漲船高，台塑集團繼日前完成處分7.5萬張南亞科、套現74億元後，今天再度公告旗下台塑、台化、台塑化將繼續各處分1.8萬張南亞科持股。以南亞科今天收盤價133元計算，各可望套現71.82億元。太報 ・ 1 天前
AI伺服器需求暴增 SK海力士喊HBM缺貨至2027
韓國記憶體大廠SK海力士29日公布最新財報，受惠AI相關需求爆炸性成長，第三季營收與獲利雙雙刷新歷史新高，更關鍵的是公司已提前鎖定2026年所有DRAM與NAND產能的客戶訂單，並預期HBM供應吃緊將延續到2027年。受此利多提振，SK海力士股價29日收盤強漲逾7％，累計年初以來漲幅已經超過200％。工商時報 ・ 16 小時前