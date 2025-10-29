黃世聰深度分析景氣循環股:南亞科國巨南電飆漲 5大操作心法曝光

財經專家黃世聰在節目中深入分析近期台股熱門的景氣循環股操作策略。他指出,最近以南亞科為首的DRAM族群與國巨領軍的被動元件族群表現亮眼,南亞科從40多元飆漲至130元,漲幅達兩倍,國巨拆股後也從132元衝上250元,顯示景氣循環股的爆發力驚人。

黃世聰提出景氣循環股操作五大心法。首先要參考產品報價,當DRAM或MLCC報價持續上漲時股價就會跟漲,但若報價兩三個月漲不動就要小心。第二要觀察國際領先股表現,如三星、海力士、美光等股價都在上漲,顯示產業趨勢向上。第三是整個族群要一起漲才是好現象。第四要注意業績與股價同步,若業績上升但股價不漲就是警訊。

最關鍵的是,黃世聰特別強調「千萬不要看本益比」。他以2018年國巨為例,當時股價從100多元飆到1300元,但在獲利最高、本益比最低時反而是股價高點。他指出景氣循環股要「買在虧錢的時候、賣在本益比最低的時候」,當營收創新高但股價不漲甚至回跌時就要留意。

黃世聰表示,目前DRAM與被動元件都還在產品報價上升階段,尚未看到實際業績,投資人應持續觀察業績公布後股價是否同步上漲,若出現背離就要特別小心景氣循環高點已到。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！ *投資警語：投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力。

