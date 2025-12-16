【黃丙喜專欄】台灣「不惹事」勝於「有事」 3

黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

日本首相高市早苗十一月份在國會有關「台灣有事」的發言，固然内閣官房準備好的答詢載明「與台灣有關之問題，期待透過對話和平解決」和「怎樣的事態屬存亡危機」之前提；然而，至今引發之中、俄、美、日等之軍事演訓及區域不安仍未平息，國家領導人謹慎發言的重要性不言可喻。

「無事，不要惹事；有事，不要怕事。」這個危機管理名言，換成當前台灣也很貼切。台灣正處於國際地緣政治衝突的第一島鏈，又夾在世界兩大覇權之間，賴總統實在不能想說啥就直說，口氣還很硬，免得徒增「麻煩製造者」困擾。

廣告 廣告

法國詩人法蘭西說：「不要隨意冒險就是危機的定義。」同樣，不要隨意開口更是領導人避險的功夫。「硬話軟說」是國際外交的基本功，中國大陸近年因為戰狼外交，動不動就火線嗆聲，對内，民族情緒激昂，很爽；對外，引起國際不少反彈，得不償失。台灣，以小事大，更得深知硬話軟說的靈巧。國際不是國内，外交不同於内政。在國内，總統和行政院長可以連手「不副署、不公布」，國際社會可不能賴政府講了算，多點治國的智慧吧！。

日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成日本的「存在危機事態」說，等同替台灣的安全發聲，賴總統當然不能靜默以對。詳閱高市整體發言，她有揭示和平的前提，另有假設中國大陸動武在先。賴總統據此聲援日本，要求中方「展現大國風範，不要成爲區域和平穩定的麻煩製造者。」當然有理，但在社群貼出「吃壽司」的照片，並強調食材來自鹿兒島與北海道，則是畫蛇添足。

「危機讓人顯現真正的顏色」，美國賓州大學教授崔維諾說的顔色是指面對危機的作為和態度。文明是台灣可以順著寧靜改革的民主成就，藉著國際人權、動物權和環境權等主流價值，在當今世界充满衝突的軸線中，發出人性的光輝。賴政府顯然辜負了台灣此一令世人感動的亮點。

對話是比窮兵贖武更有利的避戰機制。和平必須建立在雙方穩定可靠、可預測和可管控的互動機制上。賴總統說期待中共政權的善意，他推高軍備或可說為避戰，封銷交流、壓縮陸配權益，甚而將小紅書下架豈非自己惡意在先？藍白兩黨倡議「和中」也是避戰之道，賴總統不能陷入「以黨治國」的泥淖。越南外交部發言：「台海局勢的穩定，並非僅是區域問題，而是攸關全球的重大問題。」高下立判。

中美實力均衡的「G2」時代悄然來臨；儘管美國川普總統已經簽署「台灣保證實施法案」，惟外交權屬總統獨掌，沒有川普的執意，該法徒具象徴意義，台灣不能過份自嗨；甚而又自嗨到韓國政府非常有國際禮儀地將我們台灣在所謂的「中國」之下，明確區別與香港、澳門的不同，完全合乎中華民國憲政的法理，都要出征人家。愛台灣到如此濫情，不知如何走進國際社會。

美國故總統尼克森在國際政壇閱人無數。他說：「領導人若要躋身偉大領袖之列，需要具備三大要素：偉大的人物、偉大的國家和重大的事件。」台海正值多事之秋，只缺領導人物是否够偉大了。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：賴清德臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【黃丙喜專欄】第三部門的永續路徑 ESG更須講求實踐

【黃丙喜專欄】台灣的新社會危機 非營利组織發展遭逢困境

【文章轉載請註明出處】