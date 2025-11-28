【黃丙喜專欄】第三部門的永續路徑 ESG更須講求實踐 3

黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

現況一直在變，非營利組織固然擁有政府和企業較大的捐助機會，營運績效也比較容易取得社會的認同，但怎麼永續發展仍然是不可避免的挑戰；特別是學術界更應勇於進入現場，拿出行動，與非營利組織一同實踐ESG永續發展的理想。

行政院訂2014年為台灣社會企業元年。十年過去了，在國際學術領域，近年有關社企的研究已非主流；在國内，非營利組織的專家學者也感嘆社企存活比率明顯偏低。

社會企業是一種以商業模式來解決社會或環境問題的組織。它不依賴政府補助或捐款，而是透過提供產品或服務來創造收入，並將盈餘再投資於企業本身或其社會使命。這類企業的目標是達成「三重盈餘」，即ESG（經濟、環境與社會）的平衡，而非為股東追求最大利潤。 然而，獲利、存活也是非營利組織必須面對的現實。

怎麼辦呢？維持現狀在管理學上，等於漫水煮青蛙，也等同自我消失。因為，外在環境一直在滾動向前，特別是，近幾年科技、產業和經濟的高速變化，讓政府、企業和社會三角失衡的狀況日益加劇。

做為社會良心的知識分子當然應對上述失衡現象，發出感性的正義之聲，更重要的是，並應同時與政府和企業理性地拿出可行的解決對策。專家學者們在政大公民社會論壇合勤講堂上共同呼籲。

「論文寫在大地上」，今年十月在中國大陸的一項農業會議上，返鄉的農村青年們面對學者們成堆的論文，發出了他們的心聲：論文不是學者升等的白紙黑字，也是農民提昇品質、創造産值的工作手册。在台灣，愈講求社會公益的事務也會需要學者一起行動，而非只是倡議，或者奢言監督，卻不下場行動。

美國故總統尼克森曾批評學者可以躲在象牙塔內，以局限的假設去推估自認完美的理論。政府、企業和社會則必須時時針對問題，檢驗過程，印證效益。學者在做研究，寫論文之時實在應該把「對決策有無參考價值」列為必要的考量。

第三部門真的很重要，如果以社會企業近年的發展來看，發生了不小的衝撃、挑戰和變動；所以，學術界未來將挑起的職責也將愈來愈重要。

企業永續策略

正出現3大ESG轉向

美國總統川普對於全球氣候變遷不以為然的態度，固然捲起不小的國際推動ESG的壓力。ESG本身存在的一些制度或結構上的缺陷，尤其是社會企業普遍的營運困難，亟待學術界更為正視其間的危機，以及提出因應對策。當前ESG出現的三大轉向是：

一、擴大法律監督

面對 ESG 反彈聲浪與潛在訴訟風險，愈來愈多企業擴大針對ESG 的法律議題，以便管理訴訟、法規以及品牌聲譽等難題。

二、衡量投資報酬率

董事會與高層越來越期望，永續發展投資能展現出，包括營運效率提升、創新能力發展及品牌聲譽等可衡量的績效。

三、調整ESG信息傳遞

調整對外溝通框架，聚焦氣候風險、供應鏈透明度與資源效率等具體議題，避開政治化語言，回歸企業的核心價值。

政府、企業和社會

均衡滾動、互益向上

可預測、可應用、可衡量是政府和企業營運的三大指標，非營利組織等第三部門的發展顯然不能沒有政府和企業的投入及参與。

政大公共系特聘教授江明修、文大行管系主任黄榮源、法鼓文理學院副教授辜瑜瑜、台湾公益CEO協會秘書長林淑娥、台灣公益責信協會創辦人余孟勳共同發起台灣第三部門ESG實踐與治理新行動，邀請政府、企業和社會，一起來腦、心和手腳並用，理論和應用兼顧，讓政府、企業和社會在ESG 的推動上更為三方均衡、和諧滾動，進而順暢地向上提昇。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：黃丙喜提供

