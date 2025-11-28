【黃丙喜專欄】第三部門的永續路徑 ESG更須講求實踐
黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長
現況一直在變，非營利組織固然擁有政府和企業較大的捐助機會，營運績效也比較容易取得社會的認同，但怎麼永續發展仍然是不可避免的挑戰；特別是學術界更應勇於進入現場，拿出行動，與非營利組織一同實踐ESG永續發展的理想。
行政院訂2014年為台灣社會企業元年。十年過去了，在國際學術領域，近年有關社企的研究已非主流；在國内，非營利組織的專家學者也感嘆社企存活比率明顯偏低。
社會企業是一種以商業模式來解決社會或環境問題的組織。它不依賴政府補助或捐款，而是透過提供產品或服務來創造收入，並將盈餘再投資於企業本身或其社會使命。這類企業的目標是達成「三重盈餘」，即ESG（經濟、環境與社會）的平衡，而非為股東追求最大利潤。 然而，獲利、存活也是非營利組織必須面對的現實。
怎麼辦呢？維持現狀在管理學上，等於漫水煮青蛙，也等同自我消失。因為，外在環境一直在滾動向前，特別是，近幾年科技、產業和經濟的高速變化，讓政府、企業和社會三角失衡的狀況日益加劇。
做為社會良心的知識分子當然應對上述失衡現象，發出感性的正義之聲，更重要的是，並應同時與政府和企業理性地拿出可行的解決對策。專家學者們在政大公民社會論壇合勤講堂上共同呼籲。
「論文寫在大地上」，今年十月在中國大陸的一項農業會議上，返鄉的農村青年們面對學者們成堆的論文，發出了他們的心聲：論文不是學者升等的白紙黑字，也是農民提昇品質、創造産值的工作手册。在台灣，愈講求社會公益的事務也會需要學者一起行動，而非只是倡議，或者奢言監督，卻不下場行動。
美國故總統尼克森曾批評學者可以躲在象牙塔內，以局限的假設去推估自認完美的理論。政府、企業和社會則必須時時針對問題，檢驗過程，印證效益。學者在做研究，寫論文之時實在應該把「對決策有無參考價值」列為必要的考量。
第三部門真的很重要，如果以社會企業近年的發展來看，發生了不小的衝撃、挑戰和變動；所以，學術界未來將挑起的職責也將愈來愈重要。
企業永續策略
正出現3大ESG轉向
美國總統川普對於全球氣候變遷不以為然的態度，固然捲起不小的國際推動ESG的壓力。ESG本身存在的一些制度或結構上的缺陷，尤其是社會企業普遍的營運困難，亟待學術界更為正視其間的危機，以及提出因應對策。當前ESG出現的三大轉向是：
一、擴大法律監督
面對 ESG 反彈聲浪與潛在訴訟風險，愈來愈多企業擴大針對ESG 的法律議題，以便管理訴訟、法規以及品牌聲譽等難題。
二、衡量投資報酬率
董事會與高層越來越期望，永續發展投資能展現出，包括營運效率提升、創新能力發展及品牌聲譽等可衡量的績效。
三、調整ESG信息傳遞
調整對外溝通框架，聚焦氣候風險、供應鏈透明度與資源效率等具體議題，避開政治化語言，回歸企業的核心價值。
政府、企業和社會
均衡滾動、互益向上
可預測、可應用、可衡量是政府和企業營運的三大指標，非營利組織等第三部門的發展顯然不能沒有政府和企業的投入及参與。
政大公共系特聘教授江明修、文大行管系主任黄榮源、法鼓文理學院副教授辜瑜瑜、台湾公益CEO協會秘書長林淑娥、台灣公益責信協會創辦人余孟勳共同發起台灣第三部門ESG實踐與治理新行動，邀請政府、企業和社會，一起來腦、心和手腳並用，理論和應用兼顧，讓政府、企業和社會在ESG 的推動上更為三方均衡、和諧滾動，進而順暢地向上提昇。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：黃丙喜提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 5 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
陳柏霖閃兵50萬交保金「借來的」 經紀人12字回應了
陳柏霖上個月爆出閃兵、遭起訴2年8個月，演藝事業因此全面停擺，恐將面臨龐大違約金；此外，《鏡報》今（28日）接受獨家消息，指他財務狀況不如外界所想豐盈，甚至連50萬的交保金都是跟朋友周轉。對此，陳柏霖的經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」鏡報 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 6 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 6 小時前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 6 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台積電老將羅唯仁跳槽英特爾早有預謀？退休前一天驚現「不尋常舉動」
台積電前資深副總羅唯仁涉嫌竊取2奈米以下先進製程技術等機密資料，要回鍋競爭對手英特爾擔任研發副總，事件爆出近一個月後，台積電才在25日正式提告。更令人議論的是，羅唯仁在退休前最後一天，竟「不請自來」出席最敏感的先進製程檢討會議，他一連串不尋常的舉動，似乎早已安排好下一步。台積電指出，羅唯仁於113年3月被調任至「企業策略發展部」擔任資深副總，該部門主要負責向......風傳媒 ・ 14 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前