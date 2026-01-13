黃主席訪美還沒下飛機、外媒報「台美關稅降為15%」！林楚茵：不讓黃國昌割稻尾

民眾黨主席黃國昌訪美自稱要談關稅「撐起國家」，但《紐約時報》12日報導台美關稅降為15%，綠委林楚茵大酸，等於正式宣告關稅與黃國昌無關，關稅不讓黃國昌「割稻尾」，完全表現出美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握的精細程度。

林楚茵今日在社群平台Threads上發文表示，台美關稅降為15%《紐約時報》搶先報，凸顯美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握高度精細，不讓黃國昌「割稻尾」。

林楚茵指出，《紐約時報》報導，川普政府正接近與台灣達成一項貿易協議，內容包括將台灣出口至美國關稅稅率降至15%，並要求台積電承諾在亞利桑那州再興建至少5座晶圓廠設施。台美協議已歷經數月談判，目前正進行文本審議與修訂，最快可望於本月對外宣布。

林楚茵再說，黃國昌率民眾黨高調訪美聲稱談關稅及國防，儘管黃國昌過去的政治標準是「會期中」出國的立委，花納稅人的錢，痛批「你好膽就上飛機看看」，還酸其他立委卸任前出國是在畢業旅行，但黃國昌自己「會期中」出國則改口自稱「我們撐起國家」。

林楚茵大酸，黃國昌還來不及下飛機完成自稱的「我們撐起國家」前，美國《紐約時報》即先報導台美關稅降為15%，理由是「台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布。」，等於正式宣告關稅與黃國昌無關。

林楚茵最後說，關稅不讓黃國昌「割稻尾」，完全表現出美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握的精細程度。

（圖片來源：三立新聞、林楚茵臉書）

