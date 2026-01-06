黃乙玲不唱了！退出歌壇11年 連續5年拒絕藍寶石秘辛曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會5月9、10日在高流舉辦，主辦單位邀請淡出歌壇4年的國寶級歌王葉啟田擔任主秀。其實多年來歌迷瘋狂敲碗，期盼台語天后黃乙玲復出登台，可惜她至今未有相關規劃，讓人感到惋惜。

黃乙玲神隱歌壇超過11年，近年潛心修佛，生活重心放在陪伴家人，曾與張秀卿、龍千玉等人一同研習佛學，也擔任班長並上台講課，行事低調，與圈內互動並不多。

而黃乙玲早年走唱養家，與高雄淵源深厚，1983年在已故楊登魁牽線下，就以藝名「黃咪咪」在高雄藍寶石大歌廳駐唱，3年後正式出道並走紅。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」邁入第5屆，主辦單位已連續5年向黃乙玲提出邀約，她皆以修佛為由低調婉拒，看來仍未有重返舞台的規劃。至於去年在金鐘獎復出的江淑娜，則因另有工作規劃，今年無法登台演出。

