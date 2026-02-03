黃乙玲消失11年有望復出？閨蜜龍千玉曝她妙回2字

龍千玉3日領軍謝金晶、楊哲、陳淑萍逛春聯大街。（豪記唱片提供）

台語歌后龍千玉3日趕在年前攜手豪記唱片同門歌手謝金晶、楊哲與陳淑萍一身喜氣洋洋的逛春聯大街，選購馬年開運掛飾，開心迎接馬上好彩頭。迎接馬年，龍千玉雙喜臨門，金光閃閃迎財氣，謝金晶則將家中打造喜氣洋洋，煥然一新改運，期盼病氣馬上消除，楊哲開心報喜，愛的結晶終於誕生，陳淑萍歡喜馬年圓夢，伴母親日本遊。

馬年開春，喜事連連，龍千玉雙喜臨門出新專輯《戲夢》、人生首場個唱《男人情女人心》，楊哲2月10日將推出新專輯《馬到成功》、還有孵六年的「芒果營運中心」終於誕生，謝金晶過年將到日本滑雪，讓自己的運勢煥然一新。

龍千玉近來正門籌備演唱會，預告屆時有許多神秘嘉賓到場助陣，加碼透露跟她對唱〈男人情女人心〉的袁小迪是嘉賓之一，讓粉絲十分期待。龍千玉在圈內擁好人緣，她與台語歌后黃乙玲相識多年卻從未同台演出，談到黃乙玲淡出演藝圈11年，外界很關心她近況，會想邀黃乙玲擔任嘉賓？龍千玉笑說：「我還沒做好準備開口問她。」

龍千玉曾跟黃乙玲說：「很多人都想妳找開演唱會。」黃乙玲只回覆「收到」，龍千玉透露黃乙玲現在專心修佛，2人上個月還有見面，「她現在還是超級漂亮、唱歌超級好聽。」龍千玉「男人情·女人心」演唱會購票可洽年代售票。

