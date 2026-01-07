黃乙玲淡出11年曝光近況！他邀5次復出開唱都被拒 潛心修佛半退休

記者鄭尹翔／台北報導

由高雄流行音樂中心主辦的《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會，今年邁入第 5 屆，確定將於 5 月 9、10 日母親節檔期在高流海音館盛大登場。昨（6日）舉辦售票記者會，宣布由黃西田、苗可麗、侯怡君三人合體主持，並集結葉啟田、施文彬、王彩樺等 11 位實力派藝人，共同重現經典秀場風華。對於歌迷多年來敲碗希望台語歌后黃乙玲復出，高流也首度公開回應邀請內幕。

黃乙玲淡出歌壇11年。（圖／翻攝自臉書）

高流表示，自《真愛秀．藍寶石大歌廳》首屆舉辦以來，製作團隊已連續五屆向「台語苦情歌后」黃乙玲發出演出邀請，希望她能重返舞台，演唱《人生的歌》、《愛你無條件》、《無字的情批》、《愛到才知痛》等經典代表作。不過黃乙玲態度始終一致，明確表達「不復出歌壇」的立場，讓主辦單位與歌迷都感到惋惜。

廣告 廣告

黃乙玲自小在北投那卡西唱歌養家，出道至今共發行 32 張專輯，並四度榮獲金曲獎台語歌后肯定，是台語歌壇極具代表性的重量級人物。2015 年舉辦完簽唱會後，她逐漸淡出螢光幕，近年潛心修佛，距離上一次推出作品，已是 11 年前的佛樂專輯，目前呈現半退休狀態，鮮少公開露面。

高流也透露，黃乙玲目前專注修行生活，不願再接觸演藝圈相關事務，對於所有演出邀約皆婉拒回應，未來是否復出仍沒有任何計畫。至於同樣被歌迷點名的江淑娜，主辦單位則表示曾積極接洽，但對方因已有其他規劃，無法參與本屆藍寶石大歌廳演出。

第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》以「咱攏五吉」為主題，象徵第五屆的重要里程碑，也以台語諧音寓意「我們都有錢」的祝福精神。本次演唱會將由黃西田、苗可麗、侯怡君聯手主持，並由葉啟田、施文彬、王彩樺、張秀卿、王瑞霞等 11 位藝人輪番登台，持續傳承台灣秀場文化的黃金年代。

更多三立新聞網報導

侯怡君首露面回應！遭控小三上位怒告張金鳳 從從容容吐5個字

獨家／侯怡君悲痛曹西平過世！曝私下超暖舉動 和大家所想的完全不一樣

葉啟田花光財產賠1億！宣布想再選立委 此生最大願望曝光

江淑娜消失10年突現身！驚人模樣險認不出 跟上二姐江蕙腳步重返演藝圈

