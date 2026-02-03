黃乙玲退出歌壇11年 閨密龍千玉洩她近況：還是超級漂亮

龍千玉4月即將舉辦大型個唱。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉今率領謝金晶、楊哲與陳淑萍逛年貨大街，她4月即將舉辦大型個唱，嘉賓除了找來合唱《男人情女人心》的袁小迪，許多粉絲也敲碗她力邀淡出歌壇的黃乙玲助陣，對此她也做出回應。

黃乙玲已經淡出演藝圈11年，這次是否有望姐妹同台？龍千玉笑回：「我還沒做好準備開口問她。」她也透露黃乙玲近況，還是全心修佛，「她現在還是超級漂亮、唱歌超級好聽。」其實這幾年一直有人敲碗黃乙玲開唱，黃乙玲都只有回覆「收到」，看來仍沒有復出的打算。

龍千玉4月即將舉辦大型個唱。(記者陳奕全攝)

農曆新年將至，龍千玉年前痛失摯友曹西平，受訪仍遺憾落淚，她不捨表示：「一定會(不習慣)啊，四哥是家人、親人，像是心裡缺了一塊，有點落寞吧。」

