黃于庭明星臉 王彩樺不擔心女兒戀愛

苗栗縣政府去年舉辦「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」佳評如潮，今年活動再升級，其中12月19日、20日、21日、24日在竹南運動公園舉辦的主題音樂會，卡司包括康康、王彩樺、徐懷鈺、彭佳慧、理想混蛋、麋先生、蕭煌奇等超過30組藝人輪番演出，王彩樺開心能共襄盛舉，預告會帶來限定「母女合體」演出。

王彩樺將帶著女兒黃于庭同台演出，她透露：「于庭大概在4、5歲的時候，有位很有名的老師就跟我說『妳以後是星媽』，後來很多人就在我的臉書留言說『妳女兒很漂亮，很像瓊瑤劇裡面的女主角，很有仙氣』。」

廣告 廣告

眾人對於黃于庭不吝讚美，甚至覺得她有明星臉，「有人說她像BLACKPINK的Lisa，也有人說她像袁詠儀。」王彩樺表示，不擔心女兒談戀愛，認為她喜歡最重要：「女生長大了，交男朋友是很正常的，只要交男朋友就一定要帶回來給我們看，因為我老公看男生比較準，當然也會交代她一定要保護自己、注意安全。」

她也透露對未來女婿的條件要求很簡單：「女兒是我們的心頭肉、心肝寶貝，希望對方也可以這樣來疼我的小孩，可以吵架但不能動手，不要做不好的事情，快快樂樂談戀愛就好。」