黃于庭闖星途 母王彩樺鋪路助攻

苗栗縣政府今年推出耶誕樂園「2025苗栗耶誕城」，活動12月19日起一連6天在竹南運動公園舉辦。被譽為「最美星二代」的黃于庭，這次也與媽媽王彩樺一同受邀，她語帶興奮地說：「這是我第一次參加耶誕城活動，會跟媽媽穿著同色系上台。」

黃于庭打從出道以來，星途備受關注，王彩樺也看好她的演藝之路，聽到媽媽給予高度評價，黃于庭謙虛地說：「我覺得主持是我比較不拿手的，因為我不太會說話，所以覺得壓力最大，如果是表演的話，我對自己滿有信心的。」

此外，黃于庭也不排斥多方嘗試其他類型的演藝工作：「目前最想要挑戰的應該是演戲，我沒有很完整地學過演戲課程，所以如果有電視劇、電影可以拍攝的話，我覺得會是很大的挑戰。」看女兒對演藝事業態度積極，王彩樺也努力為女兒鋪路，帶著女兒到各地演出，累積不同的舞台經歷。