黃仁上任後即爭取｢花東電纜地下化計畫｣ 台電去年底函文116年底前完成台東6重點路段地下化

【警政時報 包克明／臺北報導】因應強颱、豪雨等極端氣候頻繁侵襲，花東近年多次傳出電力設施受損與大規模停電災情。為提升供電穩定度與防災韌性，國民黨平地原住民立法委員黃仁上任後即於立法院積極爭取推動「花東電纜地下化20年工程計畫」，去年底台灣電力公司即已向黃仁國會辦公室函文展現具體成果。

黃仁上任後即於立法院積極爭取推動「花東電纜地下化20年工程計畫」。(資料照片)

考量地區供電需求與自然景觀維護並根據花東族人鄉親反映，黃仁於前(113)年11月22日主持召開「花東電纜地下化」協調會議，召集台電等相關單位研商推動進度，會中就花東地區長期電纜地下化工程期程達成共識。依據當時的會議結論，台電同意自114年至134年，分階段完成花東電纜地下化工程。

黃仁早於113年11月22日即曾主持召開「花東電纜地下化」跨部會協調會議，並獲致具體結論。(資料照片)

其中，第一階段將於114年至119年間，配合交通部台9線拓寬工程同步施作；第二階段同期間辦理綠島地區電纜地下化；第三階段於120年至130年間，配合花東快速道路工程推進；第四階段則於120年至134年間實施台11線沿線電纜地下化；第五階段同步配合花蓮、台東都市發展計畫，逐步完成各項地下化作業。會議亦要求台電與交通部密切協調道路工程期程，並副知花蓮、台東縣政府，確保施工進度順利銜接。

台電並已於去（114）年12月26日函文黃仁國會辦公室證實，台電規劃將於民國116年底前完成台東6處重點路段、總長12.52公里的纜線下地工程，全面強化重要交通幹線與聚落的供電可靠度，相關工程將陸續展開。

黃仁指出，去年七月丹娜絲颱風侵襲期間，台東多處供電設備嚴重受損，更凸顯電網在極端氣候下面臨結構性風險。他多次親赴災區會勘，並促成行政院依風災特別條例編列特別預算。

黃仁表示，為推動花東地方發展民生建設，族人福祉，樂見「不分先後、不分朝野」攜手完成各項福國利民的政策，非常歡迎大家一起來維護家鄉的自然景觀，促進民生建設，期盼透過系統性強化工程，降低風災對供電系統的衝擊，守護族人與鄉親用電安全。

據了解，台電函文黃仁辦公室說明，優先推動的6處纜線下地路段，皆為歷年風災影響較為嚴重，且兼具交通與民生重要性的區域，包括池上鄉萬朝一路及東1鄉道、金崙鄉舊省道路段、台9線334K至338K、鹿野鄉東29鄉道，以及台9戊線9K至11K等。

在工程進度方面，台電台東區營業處表示，池上鄉萬朝一路纜線下地工程已持續施工，預計於今年1月完工；其餘5案皆已完成設計作業，並陸續辦理發包，目標於明（116）年底前全數完工。

