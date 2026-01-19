黃仁伉儷親自會勘「金崙溪疏濬工程」 推動土石再利用活化38公頃國有地

【警政時報 包克明／臺東報導】為強化河川防洪安全並活化閒置國有土地，國民黨平地原住民立法委員黃仁今（19）日下午2時現身台東縣太麻里鄉金崙村，實地會勘金崙溪疏濬與土石再利用規劃。黃仁指出，金崙溪近期將配合地方河川整治計畫辦理疏濬工程，所產生大量土方若能妥善規劃再利用，不僅可降低環境與交通衝擊，更能創造多重公共效益。

黃仁偕夫人王春梅伉儷現身台東縣太麻里鄉金崙村，聽取金崙溪疏濬與土石再利用規劃提案簡報。(圖／黃仁國會辦公室)

據了解，本案是由太麻里鄉代表會提案，建議將「金崙溪疏濬工程」所產生之土石，移置至交通部觀光署位於太麻里鄉金崙村金富段661地號等38筆土地，作為回填造地與整地再利用。該批土地總面積約38公頃，現況地勢低窪、雜草叢生，長期未妥善管理，具備回填整地與後續規劃發展潛力。

廣告 廣告

黃仁伉儷與台東縣議會議長吳秀華(左1)等人在鄉公所討論會勘結果。(圖／黃仁國會辦公室)

黃仁表示，透過回填造地方式，可確保金崙溪通洪斷面暢通、降低洪患風險，同時減少疏濬土方外運棄置所衍生的碳排放與交通負擔，符合政府推動循環經濟與低碳永續政策方向。

針對後續土地利用，黃仁建議，整地完成後可作為觀光開發前期基礎，並結合金崙地區在地文化與生態特色，規劃休憩綠帶、生態教育空間，未來亦可與金崙溪河堤共構，增設運動設施與友善步道，提升公共空間品質。

黃仁指出，交通部觀光署業管的金富段土地，因多年未有效利用，除造成資源閒置，也可能形成治安死角。本次會勘即希望中央與地方相關單位共同研討可行方案，讓土地回歸公共價值，為太麻里與金崙地區帶來實質發展。

現場出席陪同會勘的貴賓還包括觀光署副署長黃勢芳、台東縣議會議長吳秀華、台東縣政府建設處代理科長董韋廷、台東縣議員翁麗吟、台東縣議員尤忠正、太麻里鄉民代表羅春明、邱天生、陳孫金、雷明聖、廖雙穎以及太麻里金崙村長、觀光署科長吳盈璇等人。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告