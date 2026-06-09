黃仁勳《劉QUIZ》6/10播出看點！大跳《Golden》自曝最愛華莎 金句征服劉在錫 懶人包一次看

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

近期訪韓行程滿檔的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，除了與韓國科技財閥會面之外，最受矚目的就是他首度登上韓國國民主持人劉在錫主持的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。節目預告曝光後立刻掀起全球網友熱議，不僅因為黃仁勳大談AI產業與人生故事，更意外展現超反差的一面，像是自曝是K-POP粉絲、點名最愛韓星華莎，甚至還跟著熱門歌曲《Golden》跳舞，讓網友笑稱「根本像AI生成的畫面」。

這集《劉QUIZ ON THE BLOCK》確定將於韓國時間6月10日晚間8點45分播出，台灣觀眾可於6月11日在iQIYI國際版收看，《劉QUIZ》官方陸續釋出多支精彩預告，以下整理目前已公開的亮點內容，一次掌握黃仁勳《劉QUIZ》必看重點。

廣告 廣告

黃仁勳登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，將於6/10晚間播出。（圖／翻攝自 youquizontheblock IG）

黃仁勳《劉QUIZ ON THE BLOCK》播出時間

韓國播出時間：6月10日（三）20:45（韓國時間）有線電視tvN頻道

台灣播出時間：6月11日（四）iQIYI國際版

黃仁勳於6月6日在韓國完成《劉QUIZ ON THE BLOCK》（簡稱《劉QUIZ》）錄影，這也是他首度登上韓國綜藝談話節目，因此吸引了許多觀眾的目光，製作單位因此破例加緊趕工，硬趕在本周三6月10日韓國時間晚上8點45分播出。節目內容除了聚焦黃仁勳的成長歷程，也將分享他對AI未來發展的觀察與看法。

黃仁勳為何願意上《劉QUIZ》？

《劉QUIZ》由韓國國民主持人劉在錫主持，有別於其他綜藝節目，以對談為主軸，主持人帶著小椅子與嘉賓席地而談，氛圍比傳統訪談節目更輕鬆。從素人、企業家、運動員、科學家到國際級名人，都曾上過《劉QUIZ》分享人生故事。

節目製作單位透露，之所以邀請黃仁勳，是希望透過他的親身經歷，呈現他從餐廳洗碗工一路成長為全球AI產業領袖的奮鬥過程，以及他對人工智慧、未來人才與科技趨勢的觀察。過去鮮少參與娛樂節目的黃仁勳，這次訪韓除了與科技企業洽談合作，也希望進一步與韓國大眾交流。相較於硬梆梆的科技論壇，《劉QUIZ》輕鬆聊天的形式，更能讓觀眾看見黃仁勳工作之外的一面，因此促成這場難得的跨界合作。

👉黃仁勳合體劉在錫「播出日期確定了」 AI教父「從洗盤子到市值第一」超狂人生公開

《劉QUIZ ON THE BLOCK》是黃仁勳首次出演的綜藝節目。（圖／翻攝自 youquizontheblock IG）

黃仁勳最愛韓星是華莎

最新預告中，劉在錫提到曾看過報導指出黃仁勳工作時經常播放K-POP歌曲，沒想到黃仁勳不只大方承認，還直接點名自己最喜歡的韓星是華莎。

更讓現場震驚的是，黃仁勳不僅知道華莎的代表歌曲《Good Goodbye》，甚至連近期推出的新歌《So Cute》都如數家珍。他形容華莎是一位極具魅力的藝人，不但歌唱實力出色，也擁有獨特風格，讓劉在錫忍不住笑說：「華莎又要再紅一次了！」

👉黃仁勳自曝是華莎粉絲！最新單曲都知道 劉在錫驚掉下巴

黃仁勳跳《Golden》超像AI

節目預告中最瘋傳的片段之一，莫過於黃仁勳跟著Netflix動畫電影《KPop 獵魔女團》主題曲《Golden》音樂起舞的畫面，黃仁勳一邊哼唱旋律、一邊擺動身體，與平時嚴肅的科技領袖形象形成巨大反差。

影片曝光後迅速在社群平台瘋傳，不少網友直呼「這畫面太不真實」、「像AI生成影片」、「第一次看到黃仁勳這麼放鬆」，意外成為節目最大話題之一。

黃仁勳被誇「統治帝國」面相

在節目預告中，主持人也特別邀請命理師朴成俊解析黃仁勳的面相。專家認為黃仁勳是擁有「統治帝國」氣勢的人物，尤其是鼻子的部分更是典型的領導者面相，引發現場一陣驚呼，黃仁勳聽了連連比讚，還幽默反虧劉在錫：「你的鼻子不夠大啦！」

👉黃仁勳被誇「統治帝國」面相 反虧劉在錫：你鼻子不夠大

黃仁勳「會長人脈」極限三選一

黃仁勳此次訪韓期間，不只與各大企業高層會面，更先後與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨，以及Naver創辦人李海珍等重量級人物交流。預告中也出現有趣橋段，劉在錫針對黃仁勳在韓國的豪華人脈圈提出「極限三選一」問題，讓他在不同企業領袖之間做選擇。雖然完整內容尚未公開，但黃仁勳看完題目說了一句：「So easy！」已成功勾起觀眾好奇心。

👉黃仁勳綜藝首秀獻劉在錫 逼他三星、現代汽車、SK集團三選一

黃仁勳金句頻發 劉在錫都佩服

黃仁勳在節目中分享許多人生哲學與職場觀點，從年輕時在餐廳打工洗碗、擦盤子的經歷，到創辦輝達並帶領公司站上AI產業浪潮頂峰，黃仁勳透過自身故事談論努力、學習與未來人才的重要性。此外，黃仁勳妙語如珠，先是幫劉在錫取了「MC Champion」的新稱號，又在劉在錫擔心訪問超時的時候，幽默表示自己沒帶手錶，所以只專注於現在，讓劉在錫連連點頭。

黃仁勳見Faker送顯卡 熱門話題再+1

除了錄製《劉QUIZ》之外，黃仁勳此次訪韓另一個熱門話題，就是與《英雄聯盟》傳奇選手Faker（李相赫）見面。黃仁勳特地前往T1基地，親手送上頂級顯示卡GeForce RTX 5090，並在顯卡上留下親筆簽名，之後Faker也簽上名，現場送給幸運的粉絲。兩大領域傳奇人物同框畫面曝光後，立刻在電競圈與科技圈引發熱烈討論，也成為此次韓國行最具代表性的名場面之一。

👉實體神卡長這樣！Faker+黃仁勳「親簽5090」得主爽曬開箱照，全網朝聖：天選之人

黃仁勳《劉QUIZ》為何未播先轟動？

從AI教父到登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》變身K-POP迷弟、公開最愛韓星華莎、挑戰《Golden》舞蹈，還有與Faker的同框互動，黃仁勳這次的韓國行可說話題滿滿。不同於過往在科技論壇上的嚴肅形象，讓大家看見更真實、更生活化的「AI教父」。

隨著節目即將播出，外界也相當期待黃仁勳是否還會在節目中爆出更多金句與趣事，讓這集被韓媒形容為「史上含金量最高的一集《劉QUIZ》」持續成為焦點。