黃仁勳上海行送簽名紅包 網路轉賣竟要458萬元！攤販親揭殘酷真相

財經中心／王文承報導

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一舉一動備受關注，他近期也將來台參加自家公司尾牙，為農曆春節前夕增添不少話題。然而，黃仁勳日前現身上海陸家嘴一處菜市場的畫面意外掀起熱議，不僅親自品嘗小吃，還向攤販發放親筆簽名紅包，每包金額為600元人民幣（約新台幣2,750元）。沒想到相關畫面曝光短短兩天後，這些紅包竟出現在二手交易平台上，價格被炒到令人咋舌，甚至有人開價高達99萬9,999元人民幣（約新台幣458萬元）。

黃仁勳上海行送紅包 轉賣竟要458萬元



根據陸媒報導，不少網友與媒體發現，二手交易平台上出現多筆標榜販售「黃仁勳簽名紅包」的商品，部分賣家開價9萬 9,999元人民幣（約新台幣45.8萬元），甚至有人直接喊出近百萬人民幣的天價。

不僅價格誇張，商品描述也相當吸睛。有賣家強調紅包為「黃仁勳本人親送、親筆簽名，全新未用、純一手原版」，並形容是「科技圈頂流的稀缺周邊」，不論收藏、展示或科技迷珍藏都「極具價值」，刻意營造高度稀缺感。

針對紅包真偽問題，陸媒實際聯繫部分賣家查證。一名賣家聲稱紅包是「一手原版」，並表示可提供影片驗貨；不過，當媒體進一步追問紅包來源時，對方卻疑似心虛改口，表示「需要再確認」。

進一步比對後發現，這些賣家所張貼的紅包照片，其實都來自當天菜市場攤販拍攝並上傳的影片與照片。更打臉的是，其中至少兩名賣家使用的照片，正是來自一家名為「好好栗王店」的攤位老闆娘 徐女士 所拍攝的畫面。

徐女士先前受訪時透露，黃仁勳當天在她的攤位購買栗子與糖葫蘆，結帳後親手送上600元人民幣、並附有本人簽名的紅包，相關畫面隨後被拍下並上傳網路。

她也強調，自己不可能出售這個紅包。徐女士表示，收到紅包後，確實有不少人到店裡要求拿著紅包拍照、沾沾喜氣，之後她便將紅包妥善收起保存。

至於網路上出現高價販售紅包的情況，徐女士直言「那肯定是假的，是在騙人」，並反問「誰會缺那幾個錢呢？」她也補充，據她所知，整個菜市場僅有 3 名店家 收到黃仁勳的簽名紅包，從未聽說有人將紅包拿到網路上出售。

