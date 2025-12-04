黃仁勳上知名播客節目 親曝33年輝達生存哲學

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳在接受知名播客主持人喬．羅根專訪時說，他在將公司從電玩遊戲顯卡製造商，壯大成AI巨頭時，沿用的是同一套方法，那就是處理危機、保持冷靜、進行系統性思考，以及砍掉所有浪費、只做最基本、絕對必要的事。

他說，他那句「再30天公司就要倒閉」，已經用了33年之久。

當羅根問到，可是輝達已是全球首屈一指的公司時，黃仁勳回答，那種脆弱、不確定、不安全感揮之不去，他說，比起想獲致成功，害怕失敗是他更大的原動力。

黃仁勳也說，他一周七天、醒著的每分每秒都在工作，畢竟公司在倒閉邊緣時，靠著兩三次超級神救援活下來。

他也說，輝達唯一的生意就是科技，靠把科技做到驚人的地步，然後藉由出售科技來賺錢，「我們與大學科學家合作，也開放合作。我天天跟外部研究者互動。我們有厲害的客戶，我能跟馬斯克等人合作。我們是唯一能同時服務消費網路、工業製造、科學運算、醫療、金融…所有這些產業的純科技公司。」

他說，為了公司生存，他保有超級警覺的文化，每天凌晨四時就起來讀好幾千封電郵，而他進輝達工作的子女，也跟他一樣每天都在工作，絲毫不敢懈怠。

